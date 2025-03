No hay palabras que puedan definir el horror vivido por centenares de jóvenes mexicanos en Teuchitlán, un municipio del estado de Jalisco, a una hora de Guadalajara, la ciudad del tequila y del mariachi. Expertos en el tema de la violencia extrema, practicada por los cárteles del narcotráfico, señalan que existe ya un agotamiento del lenguaje para describir su brutalidad y continuas perversidades. Ciertamente, no hay palabras para explicar esa sucursal del infierno y de la muerte, recientemente descubierto. Afortunadamente un colectivo civil permitió el hallazgo de un local que, bajo el disfraz de Rancho Izaguirre, se convirtió en centro de entrenamiento sicario. Fue en ese lugar, a una hora de un cuartel del Ejército, donde terminaron las vidas de centenares de jóvenes, la mayoría llevados contra su voluntad para aprender a matar y si, por debilidad no cumplían la consigna, caer asesinados y luego cremados en hornos subterráneos.

Hasta el momento han aparecido varios kilos de fragmentos de huesos carbonizados y se han numerado las pertenencias de esta nueva oleada de víctimas de una barbarie humana indescriptible. La fotografía de los centenares de zapatillas, ropa, hornos para incineración e incluso pequeños altares o cuadernos donde se anotaba el cotidiano culto a la muerte, pero también el intento de aferrarse a la vida, indigna y estremece. En un país, como México, donde el rico vecino, Estados Unidos, es su mayor consumidor de drogas además de proveedor de armas de guerra, la vida humana es descartable. Y de ello dan cuenta los 115 mil desaparecidos cuyos restos yacen en una multitud de tumbas clandestinas. Porque lo ocurrido en Teuchitlán, denominado desde ya como un centro de “industrialización de la muerte” similar a Auschwitz, es solo un ejemplo de lo que viene ocurriendo en otros lugares, donde el Estado brilla por su ausencia.

En el Congreso Mundial sobre las Desapariciones Forzadas, ocurrido a principios de enero en Suiza, se destacó cómo las mujeres, de diferentes partes del mundo, realizan una dolorosa labor de campo, similar al de las “buscadoras” en el Rancho Izaguirre, con la finalidad de visibilizar el horror y lo que es más importante ayudar a garantizar la no repetición de la barbarie. Lo que, obviamente, no es posible si, tal como ocurre en el Perú, los gobiernos viven entre la frivolidad, la corrupción y la colusión con los sindicatos del crimen, listos para replicar en cualquier momento el demencial modelo mexicano. Cabe recordar que cárteles como es el caso del Nuevo Jalisco-Nueva Generación fueron surgiendo en un proceso histórico largo y complejo. Sin embargo, lo que a estas alturas resulta inocultable es la espeluznante exacerbación de la violencia, estrechamente asociada al control territorial, cedido informalmente a las bandas criminales. La expansión de los cárteles ahora en fase globalizadora demanda la construcción de grandes monopolios, capaces de actuar en múltiples frentes. Y es ahí de donde surge la necesidad de contar con ejércitos de soldados-víctimas, como los reclutados a la fuerza en Jalisco, para pelear las narcoguerras por la distribución de la cocaína, la heroína, pero también el mortal fentanilo.

En un viejo artículo titulado “Mares de cocaína”, que escribí reseñando un libro hace una década, señalé, citando a Fernando Escalante, como la nueva economía global, “privatizada, desregulada, liberalizada”, produce nuevas fronteras y formas de piratería, ilegalidad, contrabando, movimientos migratorios masivos y operaciones inescrupulosas en sus márgenes. La devastación ambiental, la privatización de bienes públicos, la fuga de capitales, la evasión tributaria y el recurso sistemático del soborno configuran una economía del saqueo de la cual el narcotráfico es un subproducto y el sicariato una manera de ganarse la vida, como ocurre en el Callao y en La Libertad, donde la delincuencia se impone a balazos. “Contra el horror y el infierno” es el lema de las mujeres buscadoras de sus hijos, sus esposos o sus hermanos en los lugares más inhóspitos de México y esa labor encomiable viene ocurriendo, también, en el Perú. Pienso en las madres de decenas de niñas secuestradas y llevadas a la fuerza a prostituirse en los campamentos de la minería ilegal o en la selva infestada de bandas de narcotraficantes. Italo Calvino señaló alguna vez que el infierno no es un lugar lejano sino una realidad concreta creada por el hombre, quien se mueve entre la aceptación-inmersión y la resistencia al horror. Concuerdo con Calvino en que debemos identificar al no infierno, como una suerte de respiro y paliativo. Pero si no actuamos políticamente para enfrentar nuestro propio horror, el infierno nos terminará devorando a todos.