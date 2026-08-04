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Miembros del Tren de Aragua expulsados, Espinar para el mundo, y Villa El Salvador se inunda

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 4 de agosto.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    En el Semáforo de este martes 4 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primer tema: el Gobierno comunicó la expulsión de tres miembros de la organización criminal Tren de Aragua. Segundo: artesanas de la provincia de Espinar, Cusco, participan en Espinar para el Mundo, un proyecto para promover la cultura peruana. Finalmente, intensas lloviznas provocan inundaciones en Villa El Salvador.

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