Miembros del Tren de Aragua expulsados, Espinar para el mundo, y Villa El Salvador se inunda

En el Semáforo de este martes 4 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primer tema: el Gobierno comunicó la expulsión de tres miembros de la organización criminal Tren de Aragua. Segundo: artesanas de la provincia de Espinar, Cusco, participan en Espinar para el Mundo, un proyecto para promover la cultura peruana. Finalmente, intensas lloviznas provocan inundaciones en Villa El Salvador.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢MIEMBROS DEL TREN DE ARAGUA EXPULSADOS

El Gobierno Peruano expulsó a tres ciudadanos venezolanos vinculados al Tren de Aragua; entre ellos, Edinson Agustín Barrera, alias ‘Catire’, tras cumplir una condena de ocho años por delitos como tenencia ilegal de armas y contra la tranquilidad pública. La medida fue ejecutada por Migraciones, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, con el objetivo de impedir su permanencia en el país. Las autoridades señalaron que la expulsión forma parte de la estrategia para reforzar la seguridad ciudadana.

🟢ESPINAR PARA EL MUNDO

Más de 300 artesanas de la provincia de Espinar, en Cusco, participan en el programa Espinar para el Mundo 2026, una iniciativa que busca fortalecer sus capacidades productivas, empresariales y comerciales para acceder a nuevos mercados. El proyecto brinda capacitación en diseño, calidad, gestión de negocios y comercialización, con el objetivo de revalorar los tejidos tradicionales de la cultura K’ana y generar mayores oportunidades de ingresos para las familias. La iniciativa también promueve el empoderamiento económico de las mujeres artesanas.

🔴VILLA EL SALVADOR SE INUNDA

Una intensa llovizna registrada en Lima provocó la inundación de viviendas y el colapso de tuberías de desagüe en Villa El Salvador. El ingreso de aguas residuales afectó a decenas de familias que reportaron daños en muebles, electrodomésticos y otras pertenencias. Los vecinos denunciaron que este tipo de incidentes es recurrente y reclamaron una pronta intervención de las autoridades para solucionar los problemas de drenaje y evitar nuevas emergencias durante futuras precipitaciones.