Inicio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Grau en Abtao, 160 años de gloria

“Esta importante experiencia de una acción táctica tuvo un indudable impacto en el nivel estratégico y su epílogo fue la victoria en el Combate Naval del 2 de mayo de 1866, cubriendo de orgullo a los marinos peruanos y chilenos que enfrentaron con éxito”.

    Juan Carlos Llosa Pazos
    Por

    Contralmirante

    Escuchar
    ×
    estrella

    Accede a esta función exclusiva

    Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Este combate elevó la moral de Perú y Chile y su autoestima profesional naval; la misma que años más tarde se pondría a prueba cuando hubieron de enfrentarse a muerte en la campaña naval de 1879". (Ilustración: Giovanni Tazza).
    "Este combate elevó la moral de Perú y Chile y su autoestima profesional naval; la misma que años más tarde se pondría a prueba cuando hubieron de enfrentarse a muerte en la campaña naval de 1879". (Ilustración: Giovanni Tazza).

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

    Grau en Abtao, 160 años de gloria
    Columnistas

    Grau en Abtao, 160 años de gloria

    Libro de Ana Grau recuperado en Callao; Lambayeque alista visita del papa León XIV; explosivos atemorizan Lambayeque
    Columnistas

    Libro de Ana Grau recuperado en Callao; Lambayeque alista visita del papa León XIV; explosivos atemorizan Lambayeque

    La IA y el nuevo modelo de la banca
    Columnistas

    La IA y el nuevo modelo de la banca

    De un pájaro, las dos alas
    Columnistas

    De un pájaro, las dos alas