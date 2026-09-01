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Minería ilegal desafía al gobierno fujimorista

“La minería ilegal ha desafiado al gobierno. Como los capos del tráfico de alcohol desafiaron al Estado americano en su día, los ilegales y sus bandas han desafiado al Estado en su conjunto”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Para realizar la salvajada de asesinar a sangre fría a cuatro personas y secuestrar a otra, los integrantes de una banda criminal están seguros de que hay condiciones que deben darse; entre ellas, que las autoridades son débiles antes, durante y después del evento.

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