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Minería ilegal y el nuevo ‘Alto Huallaga’

“El territorio del Marañón –desde Pataz a Nieva– podría convertirse en el nuevo ‘Alto Huallaga’ de la década de los ochenta".

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    Una imagen del Alto Huallaga de hace unos años, de un operativo para erradicar hoja de coca.
    Una imagen del Alto Huallaga de hace unos años, de un operativo para erradicar hoja de coca.

    En las últimas semanas se han difundido varios informes y denuncias sobre algunos integrantes de las Fuerzas Armadas y policías que estarían involucrados en el delito de minería ilegal. Importante incidir en lo siguiente: no son todos los militares ni policías; son solo algunos. Tampoco hay un contubernio institucional con la ilegalidad en la minería ni en las Fuerzas Armadas ni en las fuerzas policiales. Considerar eso sería no solo un yerro, sino un absurdo, además de un insulto a una de las instituciones tutelares de la república.

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