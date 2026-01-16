En el Semáforo de este viernes 16 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Perú y la OEA suscribieron un acuerdo para facilitar una Misión de Observación Electoral en las elecciones de abril del 2026, definiendo privilegios e inmunidades para los observadores. Segundo, Catalina Zariquiey, a los 16 años, obtuvo el quinto lugar en el Mundial Junior de la World Surf League en Filipinas, siendo la mejor latinoamericana del torneo. Finalmente, un choque múltiple en la Panamericana Sur el 14 de enero dejó dos muertos y ocho heridos cuando un camión que transportaba pollos colisionó con varias unidades, incluidos vehículos municipales en labores de mantenimiento.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Un convenio para la transparencia electoral

El Perú y la Organización de los Estados Americanos (OEA) suscribieron un acuerdo para facilitar el despliegue de una Misión de Observación Electoral durante las elecciones generales de abril del 2026. La firma del convenio, que define privilegios e inmunidades para los observadores, contó con la presencia de autoridades de los organismos electorales peruanos. La OEA indicó que la misión será independiente y la integrarán expertos en diversos ámbitos para apoyar un proceso transparente y confiable.

🟢Catalina Zariquiey sigue en ascenso

A sus 16 años, Catalina Zariquiey sigue sumando logros importantes para el deporte nacional. Recientemente obtuvo el quinto lugar en el Mundial Junior de la World Surf League, competencia que se desarrolló en Filipinas. Catalina llegó como representante de la región en la categoría Sub 20 y alcanzó los cuartos de final, ronda que le permitió posicionarse dentro de las cinco mejores del torneo. Fue la mejor latinoamericana del campeonato.

🔴Tragedia en la Panamericana Sur

Un choque múltiple en la madrugada del miércoles 14 de enero en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur dejó dos muertos y ocho heridos, según reportó El Comercio. El accidente ocurrió cuando un camión que transportaba pollos perdió el control y colisionó con varias unidades, incluidos vehículos municipales cuyos ocupantes realizaban trabajos de limpieza y mantenimiento en la vía. Las víctimas mortales eran trabajadores de Emape. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos y las autoridades investigan las causas del siniestro.