Inicio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Mitología sureña II

“El problema no es solo que el elector sureño no haya encontrado candidato, sino que el sistema político no ha sido capaz de producir uno que importe”.

    Gonzalo Banda
    Por

    Analista político

    Escuchar
    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Tal vez, la desconexión electoral del sur sea el síntoma de algo más grave". Ilustración: El Comercio
    "Tal vez, la desconexión electoral del sur sea el síntoma de algo más grave". Ilustración: El Comercio

    Las encuestas revelan un dato inquietante: el sur peruano aún no ha elegido candidato. Pero el problema va más allá de la indecisión. En realidad, el país entero parece tener la cabeza en cualquier lugar menos en las elecciones. La campaña no seduce ni moviliza. Los punteros permanecen estancados en porcentajes raquíticos. Y no es porque falten nombres –la oferta es amplia–, sino porque ninguno ha logrado traducir su propuesta en una promesa política verosímil para el sur.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Mitología sureña II
    Columnistas

    Mitología sureña II

    Operación en Cuba
    Columnistas

    Operación en Cuba

    Bad Bunny, Trump y el futuro del español en Estados Unidos
    Columnistas

    Bad Bunny, Trump y el futuro del español en Estados Unidos

    Los vacíos en educación
    Columnistas

    Los vacíos en educación