Moneda por las relaciones diplomáticas entre el Perú y EE.UU., rastros de Movadef en el Congreso y los gastos de la ONPE en las elecciones

En el Semáforo de este sábado 2 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero: el Banco Central de Reserva del Perú emitió una moneda de plata en conmemoración de los 200 años de las relaciones diplomáticas entre el Perú y Estados Unidos. Segundo tema: César Tito Rojas, candidato de Juntos por el Perú y virtual diputado por Puno, registra un pasado como dirigente del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso. Por último: la ONPE gastó más de S/451 millones en las elecciones de este año, unos S/261 millones más que en el proceso electoral del 2021.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Afianzando lazos

El Banco Central de Reserva del Perú emitió una moneda de plata para conmemorar los 200 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y Estados Unidos, iniciadas en 1826. La pieza, de edición limitada, presenta a Machu Picchu y la Torre de la Libertad de Miami. Autoridades destacaron la importancia histórica, comercial y política del vínculo bilateral, reforzado por el Tratado de Libre Comercio del 2009, que consolidó a Estados Unidos como principal socio para exportaciones peruanas con valor agregado.

🔴 Rastros del Movadef en el Congreso

César Tito Rojas, candidato de Juntos por el Perú y virtual diputado por Puno, registra un pasado como dirigente del Movadef, vinculado a Sendero Luminoso. Fue sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones por omitir una sentencia por violencia familiar en su hoja de vida. El Comercio revisó su trayectoria sindical y su historial de investigaciones previas, lo que ha generado cuestionamientos políticos sobre su eventual ingreso al Congreso y el peligro que representaría ejercer el cargo público.

🔴 Gastos que fallaron

Insólitas cifras revelaron que la ONPE gastó más de S/451 millones en las elecciones del 2026, unos S/261 millones más que en el 2021, duplicando su presupuesto, para un sistema que fracasó. El mayor gasto se concentró en servicios tecnológicos, especialmente un contrato superior a S/144 millones para logística informática. También aumentaron los pagos en franja electoral y telecomunicaciones debido al mayor número de partidos. Varias empresas concentraron contratos importantes, como proveedores tecnológicos y de transporte, generando cuestionamientos por el incremento del gasto y su eficiencia.