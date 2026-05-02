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Moneda por las relaciones diplomáticas entre el Perú y EE.UU., rastros de Movadef en el Congreso y los gastos de la ONPE en las elecciones

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 2 de mayo.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    El canciller Carlos Pareja, el presidente del BCR, Julio Velarde, y el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, en la presentación de la moneda.
    El canciller Carlos Pareja, el presidente del BCR, Julio Velarde, y el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, en la presentación de la moneda.

    En el Semáforo de este sábado 2 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero: el Banco Central de Reserva del Perú emitió una moneda de plata en conmemoración de los 200 años de las relaciones diplomáticas entre el Perú y Estados Unidos. Segundo tema: César Tito Rojas, candidato de Juntos por el Perú y virtual diputado por Puno, registra un pasado como dirigente del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso. Por último: la ONPE gastó más de S/451 millones en las elecciones de este año, unos S/261 millones más que en el proceso electoral del 2021.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.