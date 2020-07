En la Universidad de Nueva York, los antropólogos que hacíamos posgrado estudiábamos en el mismo edificio que los primatólogos con los que yo me llevaba muy bien y cuya simpatía hacía mí siempre me generó cierta sospecha. Trabajaban en un proyecto de comparación genética en un sofisticado laboratorio resguardado por una complicada alarma. Un día, esta se malogró y fue difícil hallar a un especialista que la reparara. Por esos días, yo frecuentaba la secretaría de la universidad para rogar por trámites referentes a mi visa de estudiante y fue entonces que la severa secretaria me pidió que acompañase al técnico porque ella no entendía español. Me sentí empoderado. Subí con él, conversamos y nos dimos con la sorpresa de que éramos compatriotas. Había algo en él que veía con sorpresa y nostalgia. Mientas los electricistas de Nueva York usaban tecnología de punta, vi a mi amigo sacar destornilladores de su casaca, gutapercha de sus bolsillos y anudar los cables de la alarma como veo siempre las conexiones en Lima. Me senté en el suelo y me sentí relajado de poder conversar en mi idioma y, también, de poder liberar mi identidad peruana, curiosamente, en un edificio lleno de antropólogos. Mientras trabajaba, me contó sobre su vida de migrante, rematando con la frase: “lo bueno de los peruanos es que somos recurseros, imagínate si en el Perú el Estado nos apoyara…”.

Todavía recuerdo esa frase. Los peruanos somos mil oficios, a partir de un Estado desbordado y de una necesidad de supervivencia del día a día que no puede acceder a la formalidad. Yo creo que ese es un resumen de nuestra historia reciente, a veces con gracia y no pocas como tragedia. Con gracia, pues bajo los acordes del “muchacho provinciano” de Chacalón por lo menos dos generaciones de peruanos llegaron a las grandes ciudades y poblaron espacios dificilísimos de habitar. Generaron empresas e hicieron florecer negocios de textiles, de construcción (esas casas con fierros apuntando hacia arriba, siempre en espera de un piso más), de productos ‘pirata’ y de la exquisita comida peruana (uno de nuestros pocos acuerdos sociales). Pero esta vocación de improvisación nos ha pasado factura también, porque no estábamos preparados para no vivir el día a día, ni para exigirle servicios de calidad al Estado, ni insertados en un sistema que necesitaba formas eficiente de registro y distribución.

Sin embargo, sigue resonando en mí ese “recurseo” que vi en acción a principios del milenio de mi compatriota representando una forma de ver el mundo que tal vez necesitamos ahora: la de no solo poner alarmas, sino de arreglarlas. Porque hay algo que esta pandemia sí nos ha dado y es un formidable enemigo común que ha evidenciado lo que ya sabíamos. Este es un valioso primer paso. Nuestra creatividad no debe ser una consecuencia del poco apoyo estatal, sino un recurso que nos permita insertarnos bien en una nación, que no solo nos exija deberes (con castigos y multas) sino que también nos permita acceder rápidamente a derechos sin tener que tocar más puertas falsas.

Ahora que he visto a mis colegas profesores de la universidad buscar estrategias nuevas para enseñar y compartir caminos en una modalidad virtual que era desconocida para la mayoría de nosotros he recordado la idea del “recurseo”. Y he visto a los alumnos y alumnas abrir la cancha en el trabajo de campo virtual y exponer sus hallazgos combinando, no solo el conocimiento que adquirieron en las aulas, sino también las habilidades de toda su vida, improvisando en el camino y encontrando maneras formidables de presentar videos para todos los compañeros en sus casas. Vi emerger recursos creativos que sentí que llegarían cada vez a más profesores, administrativos y estudiantes peruanos, y les agradecí el regalo.

Hoy por hoy, salir a las calles significa encontrarnos con una mascarilla cubriéndonos la mitad de la cara y con miedo al contacto cercano. Pienso que estas Fiestas Patrias sin desfiles ni verbenas en vivo son una ocasión para pensar en esta situación como una metáfora de nuestro renacimiento como nación: la mascarilla que cubría la mitad de nuestro rostro como país, y que solo mostraba una prosperidad aparente que ignoraba lo precario del empleo, de los servicios públicos y el abandono del sector rural, debe caer, dejando ver toda nuestra cara, a fin de que podamos planificar juntos una nación viable. A su vez, la extrañamente llamada “distancia social” debe reservarse solo para una estrategia de salud actual, pero no para esa condición de separación de grupos que ha convertido al Perú en un territorio fragmentado, en clases sociales que se temen entre sí y en grupos olvidados.

Este va a ser uno de esos cumpleaños en los que no hay dinero para celebrar, pero sí mucho cariño de los invitados. El Perú como nación vuelve a soplar velitas y queda alumbrado su mejor recurso: su gente, “recursera” y terca, como siempre seremos, un poco más conscientes y unidos todos para no dejar pasar al virus que nadie invitó.

(*) Alexander Huerta-Mercado es Antropólogo, profesor de la PUCP.