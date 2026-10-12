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Motos: exigir todo, verificar nada

“La salida no es menos regulación, sino regulación que se pueda cumplir y hacer cumplir”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    En el Perú, la moto dejó de ser el vehículo de los jóvenes temerarios para convertirse en una herramienta de transporte y trabajo de las personas con menos recursos. Según la Enaho, el 17,32% de los hogares tiene una, más que cualquier otro vehículo. Y más del 90% de esas motos están en zonas rurales o en los niveles socioeconómicos D y E. No es un capricho: es la combi que no llega al pueblo y el tráfico que no perdona en la ciudad.

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