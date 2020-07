Una nota de este Diario titulada “¿El dióxido de cloro elimina el coronavirus? Este químico es tóxico y puede causar insuficiencia renal” tuvo cientos de reacciones como estas: “Hay muchos testimonios que funciona la sustancia, se está cayendo sola la versión que es tóxica”. “Así es, no crean a este diario y a los medios, no es como dicen, no a la OMS y Bill Gates, plan de sicópatas q han provocado todo esto [sic]”. “Es falso, el dióxido de cloro es inofensivo y lo único que tiene de malo es que cura muchas enfermedades y eso es ofensa contra las farmacias y laboratorios qué perderían millones ...y la prensa prostituta sicaria y vendida que le sigue el juego (…) despierten [sic]”.

Los comentarios me recordaron un reciente libro de Russell Muirhead y Nancy Rosenblum titulado “Mucha gente anda diciendo” (‘A Lot of People are Saying’). Los autores lanzan un provocador argumento sobre lo que es nuevo en las teorías de la conspiración: ya no tendrían teoría, son “conspiraciones sin teoría”. En el pasado se presentaban una serie de pruebas y hechos que vinculaban algún suceso con poderosas fuerzas ocultas. Podían ser absurdas, pero había un esfuerzo de lógica y evidencia. Ahora las pruebas y la lógica son mínimas, lo que les da validez es que muchos lo dicen. En Estados Unidos, por ejemplo, mucha gente anda diciendo que hay fraudes electorales en camino y que grupos de pedófilos asociados al Partido Demócrata controlan el gobierno.

No me convence el argumento en la parte que señala la ausencia de teoría en estas historias. Hasta las más estrambóticas intentan mantener cierta narrativa “verificable”. Bill Gates, por ejemplo, ha sido espulgado para encontrar detalles que demuestren su interés económico en una vacuna contra el COVID-19. Estas historias buscan darle sentido, orden, a sucesos que nos cuesta explicar. Difícil que no vengan con un esfuerzo de lógica.

Pero sí me parece novedoso resaltar el carácter “democrático” de su veracidad. En vez de personajes iluminados, las redes sociales han permitido que las historias ganen validez a través de la repetición de gente como uno.

Contra este tipo de validez se construye el método científico. Ir más allá de la opinión para verificar si lo que creemos es real. Por mucho tiempo creímos que sacrificar personas causaba un mejor clima o abundantes cosechas. Y muchos opinaban que las brujas merecían ser quemadas por sus consecuencias negativas sobre la salud pública.

Los efectos negativos de estas teorías son grandes. La Comisión de Salud del Congreso ya había invitado a un promotor del dióxido de cloro a presentar sus hallazgos. El congresista Rubén Ramos de UPP solicitó al Ministerio de Salud autorizar el uso del producto. Y el ineficiente gobernador de Arequipa Élmer Cáceres le ha demandado al Congreso una ley que permita su uso sin temer “a esas trasnacionales que lucran con la vida del ser humano”.

Si le asusta esta discusión sobre el dióxido de cloro, prepárese para unas elecciones generales que transcurrirán en buena parte por redes sociales y cargadas de teorías conspirativas. Combatir estas creencias pasa por contar con espacios de legitimidad, donde pueda fluir información diversa, plural y con estándares claros. Implica bajarse del pedestal y no tildar de ignorantes a quienes creen en estas teorías para más bien recordar que hay un trabajo de docencia en los medios. Casi no contamos con esos espacios, especialmente en televisión abierta donde se puede dar la batalla porque mucha gente la mira. Urge reconocer que si en todo país las teorías de conspiración se han convertido en un dañoso virus, en el Perú nuestras defensas están por los suelos.