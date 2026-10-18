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Mujeres en el rally, incendios forestales y polémica por gracias presidenciales

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 18 de octubre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Comunidad asháninka. (Foto: Archivo Presidencia)
    Comunidad asháninka. (Foto: Archivo Presidencia)

    En el Semáforo de este domingo 18 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el liderazgo de Annia Cillóniz en Caminos del Inca 2026 y la importancia de reducir las brechas para las mujeres en el automovilismo. Segundo, los incendios forestales en Junín, que afectan a comunidades asháninkas y evidencian la necesidad de una respuesta estatal oportuna. Finalmente, el aumento de solicitudes de gracias presidenciales, que exige evaluaciones rigurosas y transparentes para evitar beneficios injustificados a condenados por delitos graves.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.