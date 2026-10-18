Mujeres en el rally, incendios forestales y polémica por gracias presidenciales

En el Semáforo de este domingo 18 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el liderazgo de Annia Cillóniz en Caminos del Inca 2026 y la importancia de reducir las brechas para las mujeres en el automovilismo. Segundo, los incendios forestales en Junín, que afectan a comunidades asháninkas y evidencian la necesidad de una respuesta estatal oportuna. Finalmente, el aumento de solicitudes de gracias presidenciales, que exige evaluaciones rigurosas y transparentes para evitar beneficios injustificados a condenados por delitos graves.
En el Semáforo de este domingo 18 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el liderazgo de Annia Cillóniz en Caminos del Inca 2026 y la importancia de reducir las brechas para las mujeres en el automovilismo. Segundo, los incendios forestales en Junín, que afectan a comunidades asháninkas y evidencian la necesidad de una respuesta estatal oportuna. Finalmente, el aumento de solicitudes de gracias presidenciales, que exige evaluaciones rigurosas y transparentes para evitar beneficios injustificados a condenados por delitos graves.
🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO
🟢Las mujeres que lideran categorías en Caminos del Inca 2026
El rally Caminos del Inca 2026 termina hoy domingo en Arequipa, con buenas participaciones de pilotos como Raúl Orlandini y Annia Cillóniz, esta última líder de la categoría S1600. En entrevista con El Comercio, Cillóniz destacó que cada vez más mujeres encabezan categorías y señaló que aún existen brechas por cerrar para que niñas y adultas puedan competir en este deporte. La piloto recordó las trabas que enfrentó y expresó su deseo de que las nuevas generaciones encuentren menos obstáculos en el rally.
🟢Incendios forestales no cesan y amenazan a comunidades asháninkas
Entre los más vulnerables a los incendios forestales que afectan al país, están los pueblos indígenas. Esta semana, el fuego se propagó en varias regiones del Perú; de igual forma, en Río Tambo (Junín), donde se consumieron más de mil hectáreas de bosques y cultivos y 50 familias asháninkas resultaron afectadas. Mientras brigadistas y comuneros protegen sus hogares, los pobladores reclaman apoyo especializado. De nuevo, la emergencia exige atención estatal y especialmente protección para estas comunidades indígenas en zonas alejadas.
🔴Gracias presidenciales bajo la lupa por pedidos de condenados
En pleno año electoral, más de 8.400 solicitudes de indulto, conmutación de penas y gracias presidenciales ingresaron entre enero y agosto del 2026, frente a las 437 registradas durante todo el 2025. Entre los solicitantes, figuran condenados por homicidio, narcotráfico, lavado de activos y terrorismo. La cifra pone a prueba los mecanismos de evaluación del Estado: cualquier decisión debe responder a criterios objetivos y transparentes, sin privilegios ni concesiones que desvirtúen las sentencias judiciales.