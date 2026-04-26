El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Nadador rompe récord en Titicaca, empleo crece 21 meses seguidos y 67% de víctimas de violencia infantil son niñas

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 26 de abril.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En el Semáforo de este domingo 26 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Gustavo Lores nadó 26 km en el lago Titicaca sin traje térmico, una hazaña de gran resistencia que venció el récord Guinness. Segundo, el empleo formal en el Perú creció 4,2% en febrero y acumuló 21 meses de expansión. Finalmente, es alarmante que el 67% de las víctimas de violencia infantil en 2025 fueran niñas.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.