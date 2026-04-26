Nadador rompe récord en Titicaca, empleo crece 21 meses seguidos y 67% de víctimas de violencia infantil son niñas

En el Semáforo de este domingo 26 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Gustavo Lores nadó 26 km en el lago Titicaca sin traje térmico, una hazaña de gran resistencia que venció el récord Guinness. Segundo, el empleo formal en el Perú creció 4,2% en febrero y acumuló 21 meses de expansión. Finalmente, es alarmante que el 67% de las víctimas de violencia infantil en 2025 fueran niñas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Rompen récord Guinness en el lago Titicaca

El nadador Gustavo Lores completó una notable travesía en el Titicaca, nadando 26 km sin traje térmico. Durante nueve horas, soportó temperaturas gélidas y altitud extrema. Este enorme esfuerzo físico es digno de nuestro reconocimiento. Sin embargo, la celebración debe mantener cierta cautela, ya que el logro todavía se encuentra a la espera de una validación oficial por Guinness. Representa un hito innegable de resistencia, al que solo le falta un trámite para ser histórico.

🟢Veintiún meses de expansión del empleo

El empleo formal en el Perú creció un 4,2% en febrero, generando 246 mil puestos de trabajo. Según el BCR, ya son 21 meses de expansión consecutiva. El dinamismo fue impulsado por el sector privado en áreas como agricultura, comercio y servicios. Si bien estas cifras son alentadoras y reflejan una recuperación innegable, todavía enfrentamos desafíos estructurales importantes como país, por lo que no debemos perderlos de vista para consolidar este avance.

🔴Una deuda urgente

Es lamentable y doloroso que el 67% de las víctimas de violencia infantil en el 2025 fueran niñas, según reporta el INSN. Esta estadística refleja una vulnerabilidad exacerbada por factores de género, en la que el entorno familiar y cercano se convierte en el principal escenario de agresiones, incluyendo abusos físicos y sexuales. Instamos a las autoridades e instituciones competentes a reforzar las medidas de protección y prevención para garantizar la seguridad de nuestras niñas y corregir esta lamentable realidad.