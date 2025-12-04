Nadie convence, aún

A poco más de cuatro meses de las elecciones generales, las encuestas revelan un escenario todavía incierto. Un alto porcentaje de peruanos afirma que no sabe aún por quién votar, mientras que otro grupo significativo declara que votará en blanco o nulo. Si sumamos ambas categorías, obtenemos el universo de indecisos: ciudadanos que todavía no han tomado una decisión y cuyo comportamiento será determinante en el desenlace electoral. Aunque todavía no se han publicado encuestas de intención de voto de Datum-El Comercio, las mediciones recientes se han centrado en comprender las expectativas ciudadanas y el modo en que los peruanos se preparan para las próximas elecciones.

Este 7 de diciembre culmina el proceso de elecciones primarias y de junta de delegados en los partidos, lo que permitirá conocer finalmente quiénes serán los candidatos definitivos. Con el menú electoral ya establecido, será posible realizar una lectura más precisa de la intención de voto, analizar escenarios y evaluar las tendencias con mayor claridad. Hasta ahora, cualquier aproximación se ve limitada por la ausencia de definiciones internas en las organizaciones políticas.

De acuerdo con las encuestas realizadas hasta ahora, el 49% de los votantes menciona espontáneamente a algún candidato, lo que implica que el 51% aún está indeciso. Este grupo se compone de un 15% que declara que no sabe por quién votar y un 36% que plantea la posibilidad de emitir un voto en blanco o nulo. Si comparamos esta fotografía con la de diciembre del 2020, vemos que el comportamiento es similar. En ese entonces, el nivel de indecisos alcanzaba el 56% (24% de no sabe más 32% de blanco/nulo). La diferencia entre ambos momentos podría estar en el margen de error, lo que sugiere que tener más candidatos –37 ahora, frente a los 18 del 2021– no incrementa necesariamente la incertidumbre. La indecisión no parece provenir del número de postulantes, sino de la insatisfacción con la oferta política.

Un análisis de elecciones anteriores muestra que este fenómeno no es nuevo. En los meses de diciembre del 2005, 2010 y 2015, los niveles de indecisión fueron de 18%, 24% y 23% respectivamente, muy por debajo de los niveles observados en el 2020 y el 2025. Esto refleja un deterioro progresivo de la confianza en el sistema político y en la calidad de la representación. La pregunta inevitable es: ¿a qué elección se parecerá la del 2026?

En términos del proceso de decisión del voto, los datos actuales parecen más cercanos a los del 2021. En aquella elección, el porcentaje de ciudadanos que ya habían escogido a algún candidato pasó de 44% en diciembre a 67% en febrero. Es decir, en menos de dos meses, más de una quinta parte del electorado definió su voto. Después de febrero, el porcentaje de voto en blanco o nulo prácticamente no varió; lo que se redujo fue la proporción de personas que respondían “no sabe”. Si este patrón se repitiera, podríamos ver un movimiento significativo en enero y febrero del 2026, cuando la campaña tome forma y los candidatos se instalen con mayor claridad en la mente del elector.

Sin embargo, el contexto actual tiene diferencias relevantes. El nivel de fragmentación es mayor, la confianza institucional es más baja y la desafección política alcanza niveles inéditos. En un escenario donde los candidatos compiten por atención en medio de un ambiente de escepticismo y fatiga, la intención de voto tiende a ser altamente volátil. Por eso, más que una fotografía fija, las cifras disponibles deben entenderse como un referente relativo, una señal temprana de cómo se están posicionando las fuerzas políticas.

El reto para los candidatos será construir confianza, diferenciarse en medio del ruido y conectar emocional y racionalmente con un votante que busca integridad y experiencia, pero que al mismo tiempo anhela nuevas figuras políticas en las que pueda confiar.