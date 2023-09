“El Estado tiene una deuda pendiente con la PNP y es momento de cumplirla”.

La inseguridad ciudadana es, qué duda cabe, uno de los principales problemas que afectan nuestro país, y San Isidro, como distrito, no es ajeno a esta problemática.

Hemos mostrado públicamente nuestro respaldo a la decisión del Concejo de Lima de otorgar la facultad al alcalde Rafael López Aliaga de solicitar al Ministerio del Interior la participación de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional del Perú (PNP) en su lucha contra la delincuencia.

Sin embargo, la presencia de las FF.AA. en las calles debería ser de carácter temporal y con funciones estrictamente disuasivas. No se busca asumir las competencias que por ley le corresponden a la PNP.

Una policía que hoy se encuentra desbordada por una delincuencia cada vez más avezada. Una ola de violencia delictiva que, en mayor o menor medida, afecta a todos por igual.

No es un escenario en el que las FF.AA. apliquen la fuerza de manera directa, sino que acompañen a los policías y también al serenazgo en operaciones preventivas de control, organizadas como parte de las acciones de seguridad ciudadana en las calles.

Ayer participamos en una reunión en la Municipalidad de Lima, convocada por el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, en representación de Rafael López Aliaga. En esta, los distritos de Lima emitimos en conjunto un pronunciamiento sumándonos a esta acción política del alcalde metropolitano.

Sin embargo, no debemos dejar de lado el fondo del asunto. Los niveles de delincuencia no se reducirán si no se sientan las bases desde ya de aquellas políticas de Estado que conlleven a una refundación de la PNP.

Mi llamado al Ejecutivo es que canalice sus esfuerzos en mejorar las condiciones de nuestra policía, con sueldos dignos, condiciones de trabajo óptimas, capacitación permanente, etc. Levantar su moral con acciones concretas, dejando ya de lado los permanentes discursos y los planes eternos. El rol del Congreso de la República también es fundamental en la generación de leyes que contribuyan a ello.

El Estado tiene una deuda pendiente con la PNP y es momento de cumplirla, permitiendo su reconexión con la ciudadanía. Sin estas condiciones, no podemos exigirles resultados efectivos.

Como gobiernos locales tenemos el compromiso de apoyar a la PNP. En San Isidro lo tenemos claro y, por ello, trabajamos de la mano con nuestras dos comisarías, dotando a la PNP de recursos humanos, logísticos y tecnológicos.