El nuevo mapa económico

El mundo de los negocios atraviesa una transformación profunda. Cada vez son más visibles los países emergentes, entre ellos, el Perú, que conforman lo que hoy se denomina Sur Global: más de 130 naciones que reúnen al 62% de la población mundial y que pronto representarán el 20% del PBI global.

Durante décadas fueron vistas como periféricas, pero ahora se perfilan como protagonistas de la economía internacional. India, Brasil e Indonesia son ejemplos evidentes, y el Perú también comparte esa dinámica: contamos con recursos naturales estratégicos, una población joven y acuerdos comerciales que nos conectan con mercados de todos los continentes.

Este bloque no funciona como una alianza formal, sino como un espacio de países que han aprendido a moverse con pragmatismo. No se alinean de manera rígida con una sola potencia, sino que buscan maximizar sus oportunidades construyendo relaciones tanto con Oriente como con Occidente. Tienen un objetivo claro: atraer inversión, impulsar el comercio y acelerar el crecimiento para sacar a millones de personas de la pobreza.

Las cifras muestran que el Sur Global no es un concepto aspiracional, sino una realidad en ascenso. Se proyecta que, en conjunto, su PBI crecerá a un ritmo del 4,2% anual hacia el 2029, más del doble que las economías del Norte, y que su comercio superará los US$14 billones para el 2033. Esto significa que el dinamismo de los próximos años ya no estará concentrado en las economías avanzadas, sino en las emergentes.

Para el Perú, este nuevo escenario representa tanto una oportunidad como un reto. Compartimos las ventajas del Sur Global: recursos naturales, población joven y acceso a distintos mercados, pero también arrastramos limitaciones conocidas: infraestructura insuficiente, baja productividad y necesidad de instituciones más sólidas.

La oportunidad está en cómo nos integramos y proyectamos. Las empresas peruanas, por ejemplo, pueden diversificar mercados aprovechando tratados de libre comercio, fortalecer sus cadenas de suministro con base en la región e incluso adaptar sus modelos de negocio a las preferencias locales en otros países emergentes. Al mismo tiempo, el Perú necesita apostar por talento, innovación y sostenibilidad para fortalecer su competitividad y aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el Sur Global.

El crecimiento de la zona sur del mundo abre nuevas posibilidades y el Perú forma parte de esa historia. Si sabemos mirar estas tendencias con visión de futuro, podremos convertirlas en una oportunidad para fortalecer nuestra economía y proyectarnos con mayor confianza al mundo.