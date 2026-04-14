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Ni Corvetto ni Burneo

“Ni Burneo ni Corvetto han estado a la altura de llevar a cabo las elecciones con confianza y dignidad para los electores peruanos”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

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    "El daño causado a la confianza del proceso electoral es de tal magnitud que la responsabilidad funcional e institucional de ambos funcionarios no se resuelve derivando sanciones a segundas o terceras personas".
    "El daño causado a la confianza del proceso electoral es de tal magnitud que la responsabilidad funcional e institucional de ambos funcionarios no se resuelve derivando sanciones a segundas o terceras personas".

    La más caótica jornada de votación presidencial y parlamentaria que hayamos visto en la historia, con flagrante vulneración del derecho ciudadano a expresar su voluntad popular, hace prácticamente insostenibles en sus puestos al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.