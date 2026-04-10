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Ni por Ricardo Belmont, ni por Roberto Sánchez

“El elector no puede darse el lujo de elegir guiado por el desencanto”.

    Carlos Arias Suárez
    Por

    Abogado y Magíster en Política Jurisdiccional

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    Ricardo Belmont encabezó un mitin de cierra de campaña en la Plaza San Martín (Foto: Julio Reaño)
    Ricardo Belmont encabezó un mitin de cierra de campaña en la Plaza San Martín (Foto: Julio Reaño)

    El criterio para decidir el voto en la elección del próximo presidente del Perú, este 12 de abril, debe centrarse en determinar si el candidato representa una alternativa que garantice la vigencia de la democracia y de una economía social de mercado, basada en la libre competencia y orientada al crecimiento económico del país. No se trata de simpatías personales ni de discursos efectistas, sino de evaluar con responsabilidad quién ofrece estabilidad institucional y respeto por el orden constitucional. En ese marco, ni Roberto Sánchez, candidato por Juntos por el Perú, ni Ricardo Belmont, del partido Cívico Obras, cumplen con estas condiciones mínimas.

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