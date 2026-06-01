Nicolás Baena en Roland Garros, la toma de carreteras y universidades y la segunda vuelta y las motos eléctricas en las ciclovías

En el Semáforo de este lunes 1 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: el joven tenista peruano Nicolás Baena ganó en la primera ronda del cuadro junior masculino de Roland Garros. Hoy jugará su partido de la segunda ronda. El segundo tema: el Jurado Nacional de Elecciones advirtió que el desarrollo de la segunda vuelta podría verse afectado por los bloqueos de carreteras y la toma de universidades, ya que podrían dificultar el traslado del material electoral y la implementación de los locales de votación. Por último: existe un peligro constante en las ciclovías de Lima porque por ahí transitan ilegalmente motos eléctricas. Un caso muy llamativo es el de la ciclovía de la avenida Arequipa, por donde circulan hasta trimotos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Debut y triunfo para el tenista Nicolás Baena

El tenis peruano sigue dándonos buenas noticias. Ahora fue Nicolás Baena, quien ganó en la primera ronda del cuadro junior masculino de Roland Garros tras venir desde atrás. El tenista nacional, de 18 años y preclasificado 16 del torneo francés, remontó ante el eslovaco Leon Sloboda en un partido que duró poco más de dos horas y se cerró con los parciales 4-6, 7-6 (7-3) y 6-3. Hoy está previsto que Baena juegue su partido de la segunda ronda ante el francés Ferdinand Livet Novkirichka.

🟢 La toma de vías y universidades y la segunda vuelta

El Jurado Nacional de Elecciones advirtió que el normal desarrollo de la segunda vuelta del domingo 7 podría verse afectado por los bloqueos de carreteras y la toma de universidades, acciones que podrían dificultar el traslado del material electoral y la implementación de los locales de votación en diferentes regiones. Hay que recordar que en la primera vuelta hubo varios retrasos en la entrega del material, lo que perjudicó el proceso. Esta situación no debe volver a pasar.

🔴 El peligro de las motos eléctricas en las ciclovías

Cada día, cientos de vehículos eléctricos invaden ilegalmente la ciclovía de la avenida Arequipa. En un registro realizado por El Comercio, se evidenció cómo las bicicletas y ‘scooters’ eléctricos que sí pueden usar la ciclovía conviven con bicimotos, motos eléctricas e incluso con trimotos que llegan a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora, lo cual representa un gran peligro, sobre todo para los peatones. Y este problema no solo ocurre ahí; también pasa en muchas otras ciclovías de la capital.