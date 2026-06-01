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Nicolás Baena en Roland Garros, la toma de carreteras y universidades y la segunda vuelta y las motos eléctricas en las ciclovías

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 1 de junio.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Nicolás Baena, de 18 años, juega hoy su partido de la segunda ronda del cuadro junior de Roland Garros.
    Nicolás Baena, de 18 años, juega hoy su partido de la segunda ronda del cuadro junior de Roland Garros.

    En el Semáforo de este lunes 1 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: el joven tenista peruano Nicolás Baena ganó en la primera ronda del cuadro junior masculino de Roland Garros. Hoy jugará su partido de la segunda ronda. El segundo tema: el Jurado Nacional de Elecciones advirtió que el desarrollo de la segunda vuelta podría verse afectado por los bloqueos de carreteras y la toma de universidades, ya que podrían dificultar el traslado del material electoral y la implementación de los locales de votación. Por último: existe un peligro constante en las ciclovías de Lima porque por ahí transitan ilegalmente motos eléctricas. Un caso muy llamativo es el de la ciclovía de la avenida Arequipa, por donde circulan hasta trimotos.

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