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Niñas en las TIC: El derecho a imaginar y la confianza para crear

“Mi mensaje en este día es que la ciencia, la tecnología, las ingenierías y la matemática no tienen género, pero sí tienen dueñas: aquellas que se atreven a reclamar su lugar”.

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Cada cuarto jueves de abril, el calendario nos recuerda una deuda pendiente: el Día Internacional de las Niñas en las TIC. Sin embargo, esta fecha no debería ser solo una efeméride de celebración, sino un espacio de reflexión profunda sobre las barreras invisibles que aún separan a las niñas del futuro digital.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.