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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Ninguna candidatura tiene solidez

“Cualquier movimiento (un mal gesto, una mala frase o una foto comprometedora) puede inclinar la balanza hacia cualquier lado”.

    Enrique Castillo
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    "Tenemos más del 50% de electores que todavía no saben por quién votar, que no sabemos hacia dónde irán". Ilustración: El Comercio
    "Tenemos más del 50% de electores que todavía no saben por quién votar, que no sabemos hacia dónde irán". Ilustración: El Comercio

    En las encuestas existen tres grupos: 1) las candidaturas que encabezan los cuadros y cuyos números son bajos y se mueven muy lentamente, 2) las que se mueven (suben y bajan), 3) las que permanecen en el rubro “Otros”.

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