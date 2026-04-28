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¡No basta con estar informados y opinar… involucrémonos más!

“Miremos más de cerca el escenario, pensemos en qué y cómo podemos hacer para participar en él y generar cambios cualitativos”.

    Luis Antonio La Rosa Airaldi
    Por

    Abogado

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    Resumen

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    "Lo que asumimos como nuestro plano más privado no puede correr por cuerda separada ni ser ajeno a la faena política del país, a las múltiples manifestaciones del aparato estatal y al componente de gestión pública que es el brazo ejecutor". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Lo que asumimos como nuestro plano más privado no puede correr por cuerda separada ni ser ajeno a la faena política del país, a las múltiples manifestaciones del aparato estatal y al componente de gestión pública que es el brazo ejecutor". Ilustración: Giovanni Tazza

    ¿Cuántos de ustedes, que están leyendo esta nota, estarían realmente dispuestos a sacrificar su estabilidad laboral, tranquilidad emocional, tiempo con sus familias y hasta su reputación para involucrarse directamente con la gestión pública, con el monstruo del Estado o con la vida política del país? Una cosa es estar sentados en las butacas del teatro como espectadores y otra, muy diferente, es formar parte del elenco y actuar en el escenario, incluso tras bambalinas, pero en el campo de acción a fin de cuentas.

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