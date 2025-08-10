Federico Salazar
Federico Salazar

Escucha la noticia

00:0000:00
No hay isla Santa Rosa
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
No hay isla Santa Rosa

No hay isla Santa Rosa

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La isla Santa Rosa, en Loreto, no existe. Existe el distrito de Santa Rosa. La isla que existe es Chinería, asignada al Perú en los trabajos demarcatorios de la comisión binacional, en 1929.

Federico Salazar es periodista.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC