No juguemos a la ronda

“Este es nuestro presidente. Todavía no sabemos, sin embargo, cuál es nuestro gobierno”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

    Composición: El Comercio
    La primera tarea del nuevo presidente es nombrar a su Gabinete. No somos un país institucional. Si no está el ministro, no se firman documentos, decretos, autorizaciones, presupuestos. El país no se mueve.

