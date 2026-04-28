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No repetir la historia (2)

“¿Qué decir de Roberto Sánchez, quien muy probablemente no esperó encontrarse donde está ahora al momento de inscribir su candidatura?”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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    Composición: El Comercio
    Composición: El Comercio

    La semana pasada comentaba que los resultados de las elecciones pasadas evocan los del 2021 o los del 2016; el riesgo es que repitamos los errores y la dinámica destructiva que hemos padecido desde esos años.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.