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No repetir la historia

“Ni Sánchez ni López Aliaga deben perder de vista que la votación que los podría llevar a la segunda vuelta representa apenas un número cercano al 10% de los votos emitidos”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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    Composición: El Comercio
    Composición: El Comercio

    La gran mayoría de electores acudimos a las urnas el 12 de abril pasado con la esperanza de terminar con la dinámica de confrontación e inestabilidad política, que conduce a la desatención de los problemas que verdaderamente nos preocupan: inseguridad, falta de oportunidades, la calidad de los servicios (educación, salud), y un largo etcétera. Sin embargo, los resultados evocan demasiado los del 2021, y corremos el riesgo de repetir la historia de los últimos cinco años (o diez), con enfrentamientos políticos constantes y en buena medida gratuitos, autoridades precarias y efímeras, con un Congreso desprestigiado, con parlamentarios que priorizan sus prerrogativas institucionales e intereses personales, y con toda la élite desatendiendo las políticas públicas necesarias para solucionar nuestros problemas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.