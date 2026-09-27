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No son terroristas

“La señora Fujimori no tiene por qué cargar con las responsabilidades del padre. Debe tener, sin embargo, alguna lección aprendida de lo que es tomar los poderes del Estado en una sola mano”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La señora Fujimori no tiene por qué cargar con las responsabilidades del padre. Debe tener, sin embargo, alguna lección aprendida de lo que es tomar los poderes del Estado en una sola mano. Combatir al crimen organizado como si se tratara de terrorismo, cuando claramente no lo es, llevará a resultados desastrosos. La idea de la jefe del Estado es legalizar una definición mentirosa para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la lucha contra la delincuencia". Composición: El Comercio/EFE.
    "La señora Fujimori no tiene por qué cargar con las responsabilidades del padre. Debe tener, sin embargo, alguna lección aprendida de lo que es tomar los poderes del Estado en una sola mano. Combatir al crimen organizado como si se tratara de terrorismo, cuando claramente no lo es, llevará a resultados desastrosos. La idea de la jefe del Estado es legalizar una definición mentirosa para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la lucha contra la delincuencia". Composición: El Comercio/EFE.

    El principal problema del Perú es la seguridad ciudadana. Lo era en el Gobierno anterior y lo es en el actual.

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