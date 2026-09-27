No son terroristas

El principal problema del Perú es la seguridad ciudadana. Lo era en el Gobierno anterior y lo es en el actual.

La señora Fujimori no tiene ni muchas ni buenas ideas sobre cómo enfrentar a la delincuencia. Su diagnóstico es pobre y errado.

La presidente cree que es necesario definir a las organizaciones criminales como “grupos terroristas”. También quiere definirlas como “enemigos del sistema democrático”.

Debe saber que la lucha contra el terrorismo también le dio poder a “enemigos del sistema democrático”. Su padre, para combatir el terrorismo, cerró el Congreso de la República. Eso es ser enemigo del sistema democrático.

La señora Fujimori no tiene por qué cargar con las responsabilidades del padre. Debe tener, sin embargo, alguna lección aprendida de lo que es tomar los poderes del Estado en una sola mano.

Combatir al crimen organizado como si se tratara de terrorismo, cuando claramente no lo es, llevará a resultados desastrosos. La idea de la jefe del Estado es legalizar una definición mentirosa para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la lucha contra la delincuencia.

Las Fuerzas Armadas no han sido creadas para eso. No se entrenan para eso, no se preparan ni adquieren su armamento con esa mira. Tienen su presupuesto para aviones, tanques, misiles. No para otra cosa.

La mandataria quiere torcer el idioma y quiere torcer el estado de derecho.

El terrorismo busca la “dominación por el terror”, remite a actos violentos “para infundir terror”. Pretende “crear alarma social con fines políticos”, según el Diccionario de la Real Academia Española.

En el criterio de la señora presidente, alias “El Monstruo” tenía un fin político. Los secuestros, extorsiones y asesinatos cometidos pretendían “crear alarma social”.

Keiko Fujimori aseguró que definir el crimen organizado como terrorismo permitirá que “las Fuerzas Armadas actúen decididamente ante una amenaza contra el orden interno, que generan estas organizaciones”.

Lo que quiere la señora Fujimori es que las Fuerzas Armadas se encarguen de los grupos de crimen organizado. Si eso sucede, ¿qué haría la Policía Nacional?

Las Fuerzas Armadas tienen la tarea constitucional de “garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial”. La presidente propone cambiar la Constitución, cambiar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

¿Dónde están sus proyectos de reforma constitucional y de leyes orgánicas? No los tiene. Frente al grave problema de la delincuencia, sólo tiene improvisación.

Esperamos acciones concretas frente a la delincuencia. No declaratorias de guerra.