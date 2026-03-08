Nos sobra gas

La señora Verónika Mendoza ha planteado recuperar el proyecto del Gasoducto del Sur Peruano. Organizaciones de La Convención llegaron al Cusco para exigir a las autoridades que atiendan a las comunidades afectadas.

El entonces llamado Gasoducto del Sur se paralizó porque se detectó un soborno. La empresa Odebrecht habría pagado un soborno al gobierno de Ollanta Humala, con el que colaboró la señora Mendoza.

Hoy la paralización de esa obra le cuesta cientos de millones de soles al Perú. Debe mantener y cuidar los tubos y todo lo que se invirtió. Odebrecht tenía un socio, que resultó afectado, Enagás.

Enagás demandó al Perú. Ganó el arbitraje: 300 millones de dólares. Así se bota el dinero en el Perú.

La señora Mendoza pide la nacionalización del gas. La pregunta es: ¿traerá eso la masiva concurrencia de interesados en invertir, explorar y producir?

Nuestras reservas de gas natural durarían 15 años. Pero tenemos gas para 30. ¿Qué falta? Inversión de miles de millones de dólares.

¿Por qué no convocamos ya a los inversionistas, a los fondos de inversión? Porque el Perú no cumple con ellos y hay muchos arbitrajes en vez de obras culminadas.

El candidato presidencial Rafael López Aliaga, por ejemplo, hizo un gran esfuerzo para ahuyentar a los fondos. Cuando fue alcalde, logró sacar del mercado no solo a Rutas de Lima, sino al fondo Brookfield.

Brookfield era como Enagás. Le compró a Odebrecht una participación. López Aliaga se convirtió en juez y determinó que había corrupción en esa operación.

Logró sacar a Rutas de Lima. Todos los limeños pagamos el mal mantenimiento de las pistas. Un ciudadano del Cercado que va a una playa del norte paga en sus arbitrios el mantenimiento de la carretera a las playas del sur.

La municipalidad roba a esos ciudadanos. Rutas de Lima demanda por 2.700 millones de dólares al Estado Peruano. Pagaremos eso o parte de eso cuando López Aliaga ya no esté en política.

Si hizo eso de alcalde, ¿qué haría de presidente? ¿Van a venir corriendo los inversionistas para la exploración de gas? ¿Creerán que tienen seguridad jurídica para inversiones de 3.000 o 6.000 millones de dólares?

¿De dónde vendrá el dinero que necesitamos para el Gasoducto del Sur o para cualquier otro proyecto? ¿Lo traerán Mendoza o López Aliaga?