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Nuestra obligación moral con las futuras generaciones

“Basta de demoras: proteger nuestro patrimonio natural no es un lujo ni un obstáculo para el desarrollo, sino una obligación moral con las futuras generaciones”.

    Obla Paliza Gonzales
    Por

    Bióloga

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    Resumen

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    Soy bióloga marina peruana y pronto cumpliré 95 años. Estudié simultáneamente Biología y Educación en la UNMSM, impulsada por mi pasión por investigar y enseñar sobre la extraordinaria diversidad de la flora y fauna marina de nuestro litoral.

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