El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Nuestra polarización de cada lustro

“Al margen de si las posiciones de las candidaturas son genuinas o actuadas, a la ciudadanía le toca sostener –y presionar por– una agenda compartida".

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La polarización tiene la particularidad de que importantes sectores populares simpatizan tanto con uno como con otro candidato. En paralelo, hay una consistente distribución territorial del voto". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "La polarización tiene la particularidad de que importantes sectores populares simpatizan tanto con uno como con otro candidato. En paralelo, hay una consistente distribución territorial del voto". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Desde hace 20 años, el Perú electoral se divide política y territorialmente. Esta prolongada polarización se manifiesta hoy entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez; en el 2021, entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo; en el 2011, entre la misma Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Es posible remontarse, con una lógica similar, hasta el 2006: Ollanta Humala y Alan García.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.