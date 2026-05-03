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Nueva dictadura

“Hay que reformar muchas cosas de la actual Carta, pero hay que hacerlo desde dentro de la Constitución”.

    Federico Salazar
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    "Roberto Sánchez quiere hacer volar eso. Hablar de una nueva Constitución y no referirse puntualmente a cada reforma es signo de totalitarismo". Composición: El Comercio
    "Roberto Sánchez quiere hacer volar eso. Hablar de una nueva Constitución y no referirse puntualmente a cada reforma es signo de totalitarismo". Composición: El Comercio

    El candidato Roberto Sánchez habla mejor que el expresidente Pedro Castillo. Habla mejor, pero dice básicamente lo mismo.

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