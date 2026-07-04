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Nueva edición de“Peruanos que Suman”, denuncian a agencia de niñeras y persiste bloqueo mediático en Venezuela

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 4 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    / CESAR BUENO / EL COMERCIO

    En el Semáforo de este sábado 4 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, El Comercio y el BCP abrieron la tercera edición de “Peruanos que Suman” para premiar proyectos con impacto social. Segundo, una investigación reveló denuncias contra la agencia Nanas Eficientes Perú por cobros indebidos e incumplimientos. Finalmente, sigue el bloqueo de medios en Venezuela, y “El Nacional” pidió restablecer el acceso a la información.

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