Nueva edición de“Peruanos que Suman”, denuncian a agencia de niñeras y persiste bloqueo mediático en Venezuela

En el Semáforo de este sábado 4 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, El Comercio y el BCP abrieron la tercera edición de “Peruanos que Suman” para premiar proyectos con impacto social. Segundo, una investigación reveló denuncias contra la agencia Nanas Eficientes Perú por cobros indebidos e incumplimientos. Finalmente, sigue el bloqueo de medios en Venezuela, y “El Nacional” pidió restablecer el acceso a la información.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢TERCERA EDICIÓN DE PERUANOS QUE SUMAN

El Comercio y el BCP lanzaron la tercera edición de Peruanos que Suman, iniciativa que reconoce a ciudadanos cuyas acciones generan un impacto positivo en sus comunidades. La convocatoria ya está abierta y busca visibilizar historias inspiradoras de todo el país. Los organizadores destacaron que el reconocimiento promueve el compromiso social y motiva a más personas a contribuir al desarrollo del Perú. El ganador recibirá S/30.000 y el segundo puesto S/10.000 para fortalecer sus proyectos de impacto social.

🔴NANAS ESTAFADORAS

Una investigación de El Comercio expone las denuncias de clientes contra la agencia Nanas Eficientes Perú por presuntos cobros indebidos, incumplimientos del servicio y negativa a devolver dinero. Los afectados aseguran que la empresa prometía filtros psicológicos y reemplazos garantizados que no se cumplían, además de exigir pagos adicionales para acceder a nuevas niñeras. Especialistas señalan que, de comprobarse los hechos, podrían existir infracciones a las normas de protección al consumidor y responsabilidades legales.

🔴CONTINÚA EL BLOQUEO DE MEDIOS EN VENEZUELA

El bloqueo al acceso de medios de comunicación en Venezuela continúa afectando el derecho de los ciudadanos a recibir información, especialmente en situaciones de emergencia tras los terremotos. Ante este escenario, Miguel Henrique Otero, presidente editor de “El Nacional”, pidió levantar las restricciones y garantizar el libre ejercicio del periodismo. Sostuvo que impedir el trabajo de la prensa limita el acceso a información de interés público y exhortó a las autoridades y empresas involucradas a restablecer el acceso a los medios digitales independientes.