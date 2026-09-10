Nueva ruta Cusco-São Paulo impulsará turismo, hallan centro funerario chimú en Chan Chan y restricción en Av.Arequipa desplaza caos vial

En el Semáforo de este jueves 10 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la nueva ruta directa Cusco–São Paulo, que operará desde marzo de 2027, potenciará el turismo en el sur al conectar la ciudad imperial con el mayor mercado sudamericano. Segundo, el hallazgo de un centro funerario chimú intacto con 38 individuos de la élite en Chan Chan enriquece el patrimonio y abre nuevas perspectivas históricas. Finalmente, la restricción de colectivos en la avenida Arequipa solo desplazó la informalidad y la congestión a vías aledañas, exigiendo fiscalización real y soluciones estructurales.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Abriendo los cielos del Cusco

La nueva ruta directa entre Cusco y Sao Paulo, que Latam operará desde marzo del 2027 con cuatro frecuencias semanales, es una excelente noticia para el turismo del sur del país. El primer enlace sin escalas con Brasil proyecta movilizar más de 48.000 pasajeros al año, acercando la ciudad imperial al mayor mercado turístico sudamericano. Celebramos esta ruta que impulsará hoteles, restaurantes y el empleo. Confiamos en que la conectividad siga creciendo y consolide al Cusco como destino en la región.

🟢Un tesoro que ilumina el pasado

El hallazgo de un centro funerario con 38 individuos de alto estatus en el conjunto amurallado Utzh An de Chan Chan, oculto durante más de 600 años, enriquece nuestro patrimonio cultural. La arqueología accede por primera vez a tumbas de élite chimú intactas, libres del saqueo colonial. El trabajo del Ministerio de Cultura y del Pecach merece amplio reconocimiento. Estos restos y ajuares abren también nuevas interrogantes sobre sus rituales y nos reconcilian con una historia aún por contar.

🔴Mudando el problema de los colectivos

La decisión de la ATU de restringir los colectivos en la avenida Arequipa no los eliminó: se mudaron a las avenidas Petit Thouars y Paseo de la República, donde siguen captando pasajeros y congestionando vías. La medida del corredor azul es paliativa si no combate la raíz: la ausencia de un sistema integrado. Exigimos a la ATU y a los municipios fiscalización efectiva y una estrategia que ofrezca un servicio formal, ordenado y seguro, en vez de trasladar la informalidad de una calle a otra sin fin.