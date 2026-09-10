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Nueva ruta Cusco-São Paulo impulsará turismo, hallan centro funerario chimú en Chan Chan y restricción en Av.Arequipa desplaza caos vial

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 10 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    LIMA 08 DE MAYO DEL 2023 REGISTRO GRAFICO DE LAS RUTAS DE LOS COLECTIVOS INFORMALES QUE PARTE DEL CENTRO DE LIMA Y SE DESPLAZAN POR TODA LA AVENIDA AREQUIPA HASTA EL DISTRITO DE MIRAFLORES. SEGUN UN INFORME PERIODISTICO ESTOS TAXIS COLECTIVOS INFORMALES OPERADA POR VARIAS MAFIAS QUE SE DISTINGUEN POR STICKERS.
    LIMA 08 DE MAYO DEL 2023 REGISTRO GRAFICO DE LAS RUTAS DE LOS COLECTIVOS INFORMALES QUE PARTE DEL CENTRO DE LIMA Y SE DESPLAZAN POR TODA LA AVENIDA AREQUIPA HASTA EL DISTRITO DE MIRAFLORES. SEGUN UN INFORME PERIODISTICO ESTOS TAXIS COLECTIVOS INFORMALES OPERADA POR VARIAS MAFIAS QUE SE DISTINGUEN POR STICKERS.
    / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

    En el Semáforo de este jueves 10 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la nueva ruta directa Cusco–São Paulo, que operará desde marzo de 2027, potenciará el turismo en el sur al conectar la ciudad imperial con el mayor mercado sudamericano. Segundo, el hallazgo de un centro funerario chimú intacto con 38 individuos de la élite en Chan Chan enriquece el patrimonio y abre nuevas perspectivas históricas. Finalmente, la restricción de colectivos en la avenida Arequipa solo desplazó la informalidad y la congestión a vías aledañas, exigiendo fiscalización real y soluciones estructurales.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.