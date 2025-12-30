En el Semáforo de este martes 30 de diciembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: el especial multimedia “Nuwa Senchi: de sobrevivientes a lideresas”, de El Comercio, fue seleccionado en el Editor’s Pick: Best of Data Journalism from 2025, de la GIJN. El segundo tema: para el 2026 está proyectada la finalización de la integración de las vías expresas Grau, Paseo de la República y del sur, con lo que se reduciría el tiempo de los viajes en vehículos en la capital. Por último: solo cinco de los 42 distritos de Lima ejecutaron el 100% de su presupuesto para proyectos de inversión del 2025, según el portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Especial de El Comercio está entre los mejores trabajos del 2025

Un especial multimedia de El Comercio está entre los 15 trabajos más destacados de periodismo de datos del mundo publicados este año. Se trata de “Nuwa Senchi: de sobrevivientes a lideresas”, que fue seleccionado en el Editor’s Pick: Best of Data Journalism from 2025, de la Global Investigative Journalism Network (GIJN), una organización de referencia del periodismo de investigación. El especial articula la historia de mujeres awajún de la provincia de Condorcanqui (Amazonas).

🟢 La unión de las tres vías expresas

Una iniciativa que está proyectada para finalizarse el próximo año es la integración de las vías expresas Grau, Paseo de la República y del sur, que juntas suman 17 kilómetros, como detalló un informe de este Diario. Según Emape, con la unión de los tres corredores también se planea articular los sistemas de transporte público del Metropolitano y de la línea 1 del metro de Lima. La proyección es que, con esta interconexión, los viajes disminuyan de una hora y media a 45 minutos en promedio.

🔴 Solo cinco distritos de Lima ejecutaron todo su presupuesto para obras

Solo cinco de los 42 distritos de Lima ejecutaron el 100% de su presupuesto destinado para proyectos de inversión del 2025 (es decir, para obras), según el portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Estos son Santiago de Surco, San Isidro, Magdalena, Puente Piedra y Lurigancho (Chosica). Otros 13 están por encima del 90% (algunos podrían alcanzar el 100% antes del 31 de diciembre) y 25 se encuentran por debajo del 80%.