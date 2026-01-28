En el Semáforo de este miércoles 28 de enero, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, 22 obras de Julio Ramón Ribeyro fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. Segundo, el Reniec ofrece tramitación gratuita del DNI electrónico 3.0 para menores, adultos mayores y personas con discapacidad durante enero y febrero en distintas oficinas. Finalmente, ocho vías nacionales están restringidas por lluvias y deslizamientos en la sierra y selva, afectando principalmente Amazonas, Cajamarca, Cusco, La Libertad y Pasco, con doce fallecidos registrados.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢La obra de Julio Ramón Ribeyro, patrimonio cultural de la Nación

Un total de 22 obras de la producción literaria del gran escritor peruano Julio Ramón Ribeyro (1929-1994) han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. La decisión se oficializó a través de una resolución del Ministerio de Cultura. Las 22 unidades bibliográficas son primeras ediciones que fueron publicadas entre 1955 y 1992, y que pertenecen a la Biblioteca Nacional del Perú. Los títulos abarcan distintos géneros: cuento, novela, teatro y prosa no ficcional.

🔴Campaña para tramitar el DNI electrónico

Los menores de edad (de 0 a 17 años), adultos mayores y personas con discapacidad pueden tramitar de forma gratuita el DNI electrónico 3.0 (DNIe) como parte de “Verano inclusivo”, campaña del Reniec que está vigente durante enero y febrero. La entidad ha habilitado oficinas en distintos puntos del país. En Lima hay locales en San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Los Olivos, Cercado, San Juan de Lurigancho, Independencia, Carabayllo, Comas, San Borja, Miraflores y Jesús María.

🔴Vías nacionales restringidas por lluvias

Debido a las lluvias y los deslizamientos, ocho vías nacionales, ubicadas en la sierra y la selva, tienen el tránsito restringido, informó la Sutrán. Hay otras cinco carreteras que están bloqueadas por daños en su infraestructura. Las regiones más afectadas por los fenómenos naturales son Amazonas, Cajamarca, Cusco, La Libertad y Pasco. Hasta ayer, por lo menos doce personas habían fallecido como consecuencia de los huaicos y deslizamientos en distintas zonas del país, de acuerdo con el Indeci.