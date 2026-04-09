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Observadores internacionales estas elecciones, peruanas campeonas en ajedrez, y el Super-Niño que podría estar cerca

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 9 de abril.

    Redacción EC
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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Deysi Cori se coronó campeona continental de ajedrez por cuarta ocasión. (Foto: Miguel Carrillo/El Comercio)
    Deysi Cori se coronó campeona continental de ajedrez por cuarta ocasión. (Foto: Miguel Carrillo/El Comercio)

    En el Semáforo de este jueves 9 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el JNE acreditó a 487 observadores para estas elecciones generales. Segundo, las peruanas que conquistaron el podio en la competencia de ajedrez Continental. Finalmente, el fenómeno climático que podría llegar en los próximos dos años.

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