Observadores internacionales estas elecciones, peruanas campeonas en ajedrez, y el Super-Niño que podría estar cerca

En el Semáforo de este jueves 9 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el JNE acreditó a 487 observadores para estas elecciones generales. Segundo, las peruanas que conquistaron el podio en la competencia de ajedrez Continental. Finalmente, el fenómeno climático que podría llegar en los próximos dos años.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢OBSERVADORES INTERNACIONALES PARA ESTAS ELECCIONES

El Jurado Nacional de Elecciones acreditó a 487 observadores internacionales para supervisar las elecciones generales del 12 de abril en el Perú. Participan delegaciones de 30 organizaciones y seis organismos diplomáticos, que evaluarán la transparencia del proceso. Destacan misiones como la OEA y la Unión Europea, que analizarán aspectos claves como financiamiento y justicia electoral. También habrá miles de observadores nacionales. Tras los comicios, emitirán informes con recomendaciones para fortalecer la integridad y legitimidad democrática.

🟢PERUANAS CAMPEONAS EN AJEDREZ

Deysi Cori sigue brillando en el ajedrez mundial. La peruana compitió el fin de semana en el Campeonato Continental Femenino de Ajedrez y logró dos medallas de oro. La maestra internacional se quedó con el primer lugar de la categoría Rapid y del Blitz en el certamen que se realizó en Lima. Cori no fue la única que llevó los colores patrios al podio. En Rapid, le siguieron en posiciones la peruana María Teresa Jiménez Salas e Ingrid Aliaga. En Blitz, el tercer lugar fue para la peruana Fiorella Contreras.

🔴EL SUPER-NIÑO PODRÍA ESTAR CERCA

Especialistas advierten sobre la llegada de un intenso fenómeno de El Niño entre el 2026 y el 2027, que sería uno de los más fuertes en más de un siglo. Este fenómeno se originaría en el Pacífico central y tendría efectos indirectos en el Perú, como temperaturas más altas y déficit de lluvias en la sierra y selva. A diferencia de El Niño costero, no generaría lluvias intensas en la costa. Sectores como agricultura, pesca y comercio serían afectados, mientras persiste la incertidumbre en los pronósticos actuales.