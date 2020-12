Conforme a los criterios de Saber más

La mañana del jueves Twitter amaneció molesto. El rumor de que el Congreso negaría el voto de confianza al gabinete Bermúdez se extendía sin mayor evidencia que el peso de los antecedentes. El runrún se inicia el día anterior con el cambio de ministro del Interior, que se decía era un chantaje del Congreso al Ejecutivo. El cambio habría sido más prudencia y control de daños que chantaje, pero una serie de declaraciones hacían creíble la versión. El malestar se sumaba a la crítica de días anteriores por la intención del Congreso de hacer reformas impopulares que favorezcan la carrera política de los congresistas.

Las protestas en Ica iniciadas el martes, y luego extendidas a otras localidades agroexportadoras, y la trágica muerte de un joven, incrementaron la tensión. Era inminente una marcha, ya convocada por varios espontáneos para la tarde. Al final se concedió el voto de confianza con amplia mayoría, tal como se había anunciado. Los enormes problemas para el Gobierno se mantienen, entre ellos una creciente conflictividad social y una Policía Nacional que requiere reformas urgentes a la vez que recuperar el orden a su interior. Pero por ahora no hay evidencia de una guerra inminente entre los poderes.

Lo vivido el jueves, sin embargo, debería dejar una serie de lecciones. La primera va para el Gobierno. No puede confiar en el Congreso. Para sobrevivir necesita mantener la sintonía con la calle, esa que con sus tuits les recordaron a los congresistas que están vigilados. La amistad del Congreso es más por miedo que por arrepentimiento, todo error será usado en contra de Sagasti y sus ministros. Y en cuanto se pueda intentarán retomar control de la agenda parlamentaria. Si no lo tiene claro el Gobierno, debería tenerlo: si pierde apoyo público, la tentación para el Congreso de pasarle por encima será alta.

La segunda lección para el Ejecutivo, sin embargo, es que en dos semanas le cambió la calle y ese apoyo público le será más difícil de construir. Al inicio era claro que el Gobierno tenía un mandato limitado y bastante alineado con la protesta juvenil. Ahora no es tan fácil traducir lo que dice la calle, además es claro que no siempre será su aliada. Las protestas han creado un espacio de oportunidad para que otras demandas surjan, algunas viejas con actores conocidos, y otras nuevas como las protestas en zonas agroexportadoras. Y en esas dinámicas el Gobierno ya no es un aliado natural de los que protestan. Puede incluso ser su opositor.

De esas voces diversas de la calle, el Gobierno debería siempre atender las que piden elecciones en cuatro meses y proteger las reformas que son atacadas por el Congreso. Entender que fue ese mínimo común denominador lo que sacó a la gente a protestar masivamente. No puede buscarle peleas al Congreso, pero sí dejar muy claro que está dispuesto a enfrentarlo de ser necesario. Y no basta con pedir a los jóvenes que lo vigilen, también debe invitarlos a acompañarlo a defender esa agenda mínima, más allá de otras diferencias.

El jueves debería también dejar algo muy claro al Congreso: será muy difícil encontrar a otro Merino para tomar la Presidencia. Puede que los mediocres con egos inflamados abunden, pero los suicidas no. La ciudadanía los está mirando con ira y, a diferencia de hace tres semanas cuando creían que la molestia virtual no se traducía en protestas reales, ya saben lo que puede pasar. Eso no quita, claro, que presionen, demanden y jueguen al límite. Pero solo algo muy grave les abriría la puerta para una cambio presidencial.

La última lección es para todos nosotros: serán ocho meses larguísimos. Meses en los que se puede pasar de una entrevista dominical que hace pensar que ya el Gobierno se asentó hasta temer tres días después que podría ser censurado. Meses que recordaremos como años, algo que seguro sienten los que vivieron la transición del año 2000. Advertidos estamos.