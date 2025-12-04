Oferta y demanda

Finalmente, empiezan a darse movimientos en la aún fría contienda electoral. Responde, sobre todo, a la oferta y difícilmente puedan tomarse como anuncios tempranos de lo que se dará entre abril y junio del 2026.

Los cambios más interesantes están en los partidos históricos: el Apra y Acción Popular (AP). Aunque no necesariamente brindan certezas, sí proyectan un indudable afán de renovación. Sin embargo, abren, en ambos casos, espacios para la duda sobre la preservación de la oferta partidaria más allá del 2026.

En el centenario Partido Aprista, la sorpresiva victoria de Enrique Valderrama sobre otras trece opciones evidencia la vitalidad de una organización que se creía languideciente. Pero una renovación en medio de una campaña electoral crea desafíos que parecen difíciles de superar. El primero: el poco conocimiento del candidato.

Algo similar podría enfrentar AP, aunque su actual presidente, Julio Chávez, tiene en su haber una experiencia municipal y un manejo de bases mayor al de Valderrama. De hecho, hace algunos días, Ricardo Burga reseñaba que Chávez se había “puesto el partido a la espalda […], ha recorrido todo el país, ha comenzado a reestructurar y reconstruir el partido” (N Portada, 2/12/2025).

La pregunta que surge es si estos cambios, correspondientes a dinámicas internas, conseguirán constituirse en ofertas suficientemente persuasivas fuera de sus predios partidarios. Por lo pronto, ambas opciones podrán beneficiarse del reconocimiento de la marca, ventaja que no tienen las opciones nuevas, a pesar de liderar las preferencias, con cifras magras, del electorado hoy.

Una de ellas, Renovación Popular, ha causado cierto revuelo con algunos jales conocidos en los últimos días. El más llamativo ha sido el de Absalón Vásquez, un añejo operador del fujimorismo noventero, suelto en plaza y con más trabajo en las regiones desde hace varias jornadas.

Tampoco deben descartarse movidas en otras tiendas. La entrevista de Martin Hidalgo al presidente de Avanza País, Aldo Borrero, por ejemplo, es ilustrativa. Hidalgo pregunta sobre la posibilidad de que el hoy precandidato Phillip Butters decidiera no postular: “¿Qué va a pasar?”. Borrero responde: “Tiene reemplazantes en la fórmula presidencial” (El Comercio, 2/12/2025).

En cambio, la demanda se mueve poco. Las variaciones entre una y otra entrega que Ipsos elabora cada dos o tres semanas son mínimas y casi nunca van más allá del margen de error (+/- 2,8%).

Así las cosas, ninguno de los cuatro punteros (Rafael López Aliaga, Mario Vizcarra, Keiko Fujimori y Carlos Álvarez) ha experimentado cambios relevantes entre setiembre (primera aparición de Vizcarra) y el más reciente sondeo (10%-9%, 5%-7%, 8%-7% y 4%-5%, respectivamente) (Cuarto Poder, 30/11/2025).

Las siguientes semanas reportarán, con seguridad, más cambios, sobre todo por la cantidad de candidatos que se requieren para completar la oferta parlamentaria. Pero la demanda podría continuar fría un rato más.