Opinión

Ojo con los vicepresidentes

“Cuando votamos por una fórmula presidencial, no elegimos solo a quien la encabeza, sino también a sus posibles sucesores”.

    "En una elección con 36 candidatos y con un pronóstico tan incierto a estas alturas, no solo compiten 36 potenciales presidentes: compiten 108". Ilustración: Giovanni Tazza
    En una democracia tan endeble como la nuestra, cualquiera puede convertirse en presidente. Un congresista que obtuvo una curul de chiripazo puede saltar de un relativo anonimato al sillón presidencial. Una desconocida funcionaria registral puede, años después, pasar a la historia como la primera mujer en colocarse la banda. O un parlamentario más notorio por las barbaridades que defiende que por su producción legislativa puede terminar siendo la máxima autoridad de la nación.

