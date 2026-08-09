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Kafka se quedó corto

“El legado del equipo especial Lava Jato es vergonzoso y el daño que han causado a la justicia, la seguridad jurídica y la vida democrática del Perú es inmensurable”.

    Adriana Tudela
    Por

    Abogada y excongresista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declara nulo el caso de lavado de activos seguido contra Ollanta Humala representa una estocada final para el equipo especial Lava Jato.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.