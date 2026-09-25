Oportunidades para las ollas comunes, el acuerdo de Puertos Hermanos y la deficiente accesibilidad en la Costa Verde tras el concierto de Robbie Williams

En el Semáforo de este viernes 25 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la capacitación a lideresas de ollas comunes en Ventanilla. Segundo, el acuerdo de Puertos Hermanos entre la Autoridad Portuaria Nacional y PortMiami. Finalmente, la cancelación del segundo concierto de Robbie Williams, que expone deficiencias de seguridad y accesibilidad en la Costa Verde.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Capacitación para ollas comunes en Ventanilla

La capacitación de 150 lideresas de ollas comunes en Ventanilla constituye una iniciativa valiosa porque les brinda herramientas que pueden traducirse en oportunidades económicas para familias vulnerables. El programa “Mujeres con Energía” demuestra que fortalecer capacidades en finanzas, herramientas digitales, salubridad y emprendimiento puede ampliar las posibilidades de autonomía de quienes no siempre cuentan con el apoyo estatal para alimentar a grupos grandes a diario.

🟢Perú y PortMiami suscriben acuerdo de Puertos Hermanos

El acuerdo de Puertos Hermanos entre la Autoridad Portuaria Nacional y PortMiami abre el espacio de cooperación para el Callao mediante intercambio de información, asistencia técnica y experiencias en carga y cruceros. La iniciativa resulta relevante porque el Callao concentra una parte sustancial del comercio exterior peruano, por lo que cualquier mejora en su eficiencia y competitividad puede tener efectos relevantes en el comercio internacional del país.

🔴Dificultad de accesos en Costa Verde

La cancelación del segundo concierto de Robbie Williams en Lima expone deficiencias de seguridad y accesibilidad que debieron ser previstas antes de recibir a miles de asistentes. Las dificultades registradas durante el primer espectáculo en los accesos y la circulación por la Costa Verde causaron el cierre de Arena 1 por la Municipalidad de San Miguel. El caso plantea responsabilidades por determinarse y evidencia la necesidad de una mejor coordinación con las autoridades distritales.