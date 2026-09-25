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Oportunidades para las ollas comunes, el acuerdo de Puertos Hermanos y la deficiente accesibilidad en la Costa Verde tras el concierto de Robbie Williams

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 25 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    El Arena 1 Park fue clausurado por la Municipalidad de San Miguel. (Foto: GRUPO EL COMERCIO)
    El Arena 1 Park fue clausurado por la Municipalidad de San Miguel. (Foto: GRUPO EL COMERCIO)

    En el Semáforo de este viernes 25 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la capacitación a lideresas de ollas comunes en Ventanilla. Segundo, el acuerdo de Puertos Hermanos entre la Autoridad Portuaria Nacional y PortMiami. Finalmente, la cancelación del segundo concierto de Robbie Williams, que expone deficiencias de seguridad y accesibilidad en la Costa Verde.

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