Oro para Daniela Campos en para arquería, Alcorta acusa a Buen Gobierno de quebrar quórum, e incendio en Titicaca amenaza islas de Los Uros

En el Semáforo de este miércoles 21 octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el oro de la paraarquera Daniela Campos en Santiago enaltece el paradeporte peruano, demostrando competitividad ante la élite mundial. Segundo, el reclamo de la senadora Lourdes Alcorta a Buen Gobierno por quebrar consensos y romper quórum demuestra que no ha habido seriedad en honrar la palabra en el Senado. Finalmente, el incendio en los totorales del Titicaca amenaza a las islas de Los Uros, exigiendo a las autoridades reforzar la prevención y proteger este patrimonio.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Paraarquera peruana hizo historia

La consagración de la paraarquera peruana Daniela Campos en Santiago ratifica que la disciplina y la perseverancia rinden frutos excepcionales cuando se desafían los límites. Su medalla de oro en la Hyundai World Archery Para Series frente a la élite mundial no solo enaltece el paradeporte peruano, sino que demuestra que el talento nacional compite de igual a igual en los escenarios más exigentes del planeta. Esta victoria merece aplausos y confirma el valor de apostar siempre por nuestros atletas.

🟢Lealtad y respeto a los acuerdos para un Senado serio

Resulta oportuno y firme el reclamo de la senadora Lourdes Alcorta frente a la bancada de Buen Gobierno durante el debate sobre facultades legislativas. Según relató, tras reunirse durante horas en su despacho donde todos estaban de acuerdo, ese grupo se bajó del consenso a último momento mediante un breve mensaje y además dejó sin quórum a la Comisión de Constitución. Exigir lealtad institucional, coherencia y respeto a la palabra empeñada fortalece la seriedad del Senado.

🔴El Titicaca necesita protección ante incendio

El incendio de grandes proporciones que consume los totorales de la Reserva Nacional del Titicaca, en Puno, evidencia nuevamente la alarmante desprotección de nuestros ecosistemas frente al fuego. Aunque la Marina de Guerra y la Dicapi acudieron tras la alerta comunal, resulta preocupante que las llamas amenacen directamente las viviendas de las islas de Los Uros. Exigimos al Sernanp, al Indeci y al Gobierno Regional reforzar el control preventivo, investigar las causas y proteger este patrimonio natural y cultural.