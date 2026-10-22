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Oro para Daniela Campos en para arquería, Alcorta acusa a Buen Gobierno de quebrar quórum, e incendio en Titicaca amenaza islas de Los Uros

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 22 de octubre.

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    Alerta en el lago Titicaca: incendio en los totorales de Los Uros amenaza viviendas de la comunidad. Foto: Captura de video/Canal N
    Alerta en el lago Titicaca: incendio en los totorales de Los Uros amenaza viviendas de la comunidad. Foto: Captura de video/Canal N

    En el Semáforo de este miércoles 21 octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el oro de la paraarquera Daniela Campos en Santiago enaltece el paradeporte peruano, demostrando competitividad ante la élite mundial. Segundo, el reclamo de la senadora Lourdes Alcorta a Buen Gobierno por quebrar consensos y romper quórum demuestra que no ha habido seriedad en honrar la palabra en el Senado. Finalmente, el incendio en los totorales del Titicaca amenaza a las islas de Los Uros, exigiendo a las autoridades reforzar la prevención y proteger este patrimonio.

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