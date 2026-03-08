Oro para la marchista Evelyn Inga, los candidatos de JPP ligados al Movadef y los postulantes presidenciales con papeletas

En el Semáforo de este domingo 8 de marzo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: las marchistas peruanas Evelyn Inga y Kimberly García lograron el 1-2 en la prueba de 21 kilómetros de la 45th Dudinská 50, competencia de nivel oro del circuito de World Athletics que se realizó ayer en Eslovaquia. El segundo tema: en su lista al Congreso bicameral, Juntos por el Perú, que tiene como candidato presidencial al exministro Roberto Sánchez, tiene a personajes con vínculos terroristas y con el exmandatario Pedro Castillo. Por último: hay 20 postulantes a la presidencia de la República que registran papeletas graves o muy graves, de acuerdo con una revisión de sus antecedentes de tránsito realizada por El Comercio.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Oro para Evelyn Inga y plata para Kimberly García

En una gran actuación, la marchista peruana Evelyn Inga se quedó con la medalla de oro en la prueba de 21 kilómetros de la 45th Dudinská 50, la prestigiosa competencia de nivel oro del circuito de World Athletics que se desarrolló ayer en Eslovaquia. Con un tiempo de 1 hora, 33 minutos y 49 segundos, Inga además estableció un nuevo récord nacional de la distancia. Y la jornada no pudo ser mejor para el Perú, ya que Kimberly García quedó detrás de Inga en la carrera, por lo que logró la medalla de plata.

🔴 Juntos por el Perú lleva candidatos ligados al Movadef

En su lista al Congreso bicameral, Juntos por el Perú tiene a personajes con vínculos terroristas y con Pedro Castillo. Uno es Hilso Ramos Cosme, postulante a diputado por Lima que está afiliado a Todos por el Pueblo, agrupación de Castillo, y cuyo nombre aparece en los planillones del Movadef. Otro es el exministro castillista Iber Maraví, candidato al Senado nacional. Él aparece en atestados policiales relacionados con atentados atribuidos a Sendero Luminoso.

🔴 Los candidatos presidenciales con papeletas graves

Hay 20 postulantes a la presidencia que registran papeletas graves o muy graves, según una revisión de sus antecedentes de tránsito realizada por El Comercio. Asimismo, cinco tienen el brevete vencido o suspendido. Quien tiene el peor historial es Charlie Carrasco, del Partido Demócrata Unido Perú: figura con 15 papeletas colocadas, 14 por faltas graves y una muy grave. Le sigue César Acuña, de APP, con 13 papeletas. Nueve son por faltas muy graves.