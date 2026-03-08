El Comercio
Oro para la marchista Evelyn Inga, los candidatos de JPP ligados al Movadef y los postulantes presidenciales con papeletas

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 8 de marzo.

    Evelyn Inga (medio) ganó la medalla de oro en la prueba de 21 kilómetros de la 45th Dudinská 50. Kimberly García (a su izquierda) quedó segunda. Foto: Instagram del Comité Olímpico Peruano
    En el Semáforo de este domingo 8 de marzo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: las marchistas peruanas Evelyn Inga y Kimberly García lograron el 1-2 en la prueba de 21 kilómetros de la 45th Dudinská 50, competencia de nivel oro del circuito de World Athletics que se realizó ayer en Eslovaquia. El segundo tema: en su lista al Congreso bicameral, Juntos por el Perú, que tiene como candidato presidencial al exministro Roberto Sánchez, tiene a personajes con vínculos terroristas y con el exmandatario Pedro Castillo. Por último: hay 20 postulantes a la presidencia de la República que registran papeletas graves o muy graves, de acuerdo con una revisión de sus antecedentes de tránsito realizada por El Comercio.

