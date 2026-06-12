Otorgan laureles deportivos, Papa Leon XIV sostiene encuentro con niño peruano y largas filas en Migraciones de Breña

En el Semáforo de este viernes 12 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el IPD otorgó los Laureles Deportivos a 11 atletas y paradeportistas por sus logros internacionales. Segundo, el papa León XIV sostuvo en Barcelona un emotivo encuentro con Renzo, un niño peruano de 6 años. Finalmente, siguen las largas filas en Migraciones de Breña para tramitar pasaportes.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢NUEVOS LAURELES DEPORTIVOS

El Instituto Peruano del Deporte otorgó los Laureles Deportivos del Perú, la máxima distinción deportiva nacional, a 11 atletas y paradeportistas por sus destacados logros internacionales. La ceremonia, realizada en el Estadio Nacional por el aniversario 45 de la institución, reconoció a figuras del surf, canotaje, parataekwondo y parabádminton. Durante el acto, autoridades resaltaron el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia de los homenajeados, cuyos nombres quedarán inscritos en el frontis del recinto deportivo como símbolo de orgullo y ejemplo para futuras generaciones.

🟢ENCUENTRO CON EL PAPA

El papa León XIV protagonizó un emotivo encuentro con Renzo, un niño peruano de 6 años, durante una visita a la iglesia de San Agustín en Barcelona. El menor le formuló preguntas sobre la pobreza, el sufrimiento y aspectos personales de su vida. El pontífice respondió con mensajes de esperanza, recordó su etapa en el seminario de Trujillo y destacó valores como la solidaridad y el trabajo en equipo. Además, compartió anécdotas sobre su afición al tenis y reflexionó sobre el fútbol como una experiencia de comunidad y aprendizaje.

🔴CONTINÚAN LAS TRABAS EN MIGRACIONES

Diez días después de que Migraciones eliminara las citas virtuales para tramitar pasaportes, continúan registrándose largas filas en su sede central de Breña. Decenas de ciudadanos llegan desde la madrugada para asegurar un turno bajo el nuevo sistema de atención presencial por orden de llegada. La medida, implementada desde el 1 de junio, busca combatir a los tramitadores ilegales y agilizar el acceso al documento. Sin embargo, la alta demanda mantiene las colas, aunque algunos usuarios señalan que la atención avanza con relativa rapidez.