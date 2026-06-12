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Otorgan laureles deportivos, Papa Leon XIV sostiene encuentro con niño peruano y largas filas en Migraciones de Breña

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 12 de junio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En el Semáforo de este viernes 12 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el IPD otorgó los Laureles Deportivos a 11 atletas y paradeportistas por sus logros internacionales. Segundo, el papa León XIV sostuvo en Barcelona un emotivo encuentro con Renzo, un niño peruano de 6 años. Finalmente, siguen las largas filas en Migraciones de Breña para tramitar pasaportes.

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