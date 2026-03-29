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Palabras que hieren, palabras que sanan

“Porque nuestro futuro es de pronóstico reservado, abracemos mentalmente a los constructores del Perú, que pueden ayudarnos a reimaginarnos”.

    Carmen McEvoy
    Por

    Historiadora

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    "Hacer del Perú 'una tierra de amor y libertad' demanda vencer el servilismo, la ausencia de virtud republicana, el odio a la inteligencia, pero, sobre todo, 'la falta clamorosa de caridad civil'". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Hacer del Perú 'una tierra de amor y libertad' demanda vencer el servilismo, la ausencia de virtud republicana, el odio a la inteligencia, pero, sobre todo, 'la falta clamorosa de caridad civil'". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    En un planeta inmerso en la violencia, cuya expresión es la guerra que, en su mortífero avance, se lleva todo por delante, vale la pena reflexionar sobre el inmenso poder de las palabras, tanto para herir como para sanar y señalar el camino hacia la liberación personal y colectiva. Se ha mencionado en reiteradas oportunidades que, a través de la poesía, el ‘storytelling’ o cualquier otro tipo de comunicación honesta, el lenguaje transforma –e, incluso, dota de sentido– a la frágil existencia humana. Para Úrsula Le Guin, notable escritora de ficción y defensora de los derechos de las mujeres, “las palabras son eventos”, porque ellas no solo “crean” o “cambian las cosas”, sino que, incluso, exhiben una enorme capacidad de alterar la dinámica de las relaciones humanas. En su ensayo titulado “Las instrucciones de uso”, Le Guin advierte que debemos aprender a “inventar una vida” porque, si ello no ocurre, terminaremos controlados por las invenciones ajenas. En una etapa donde, siguiendo el argumento de Le Guin, todos quieren definirnos y, por razones netamente comerciales o políticas, tramposamente manipularnos, volver a los guías que imaginaron, antes que nosotros, la vida y sus múltiples dilemas, es la verdadera prioridad. Ciertamente, autores como Séneca y Marco Aurelio, entre otros, se eternizan en sus libros, para darnos testimonio de la capacidad humana de resistir la adversidad.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.