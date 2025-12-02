En el Semáforo de este martes 2 de diciembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Papa León XIV realizó su primer viaje apostólico del 27 de noviembre al 2 de diciembre, visitando Turquía y Líbano, donde oró en la catedral armenia y participó en liturgia ortodoxa con el patriarca Bartolomé en conmemoración del Concilio de Nicea, siendo recibido en Beirut con honores presidenciales. Segundo, las exportaciones crecieron 13,5% en el tercer trimestre del 2025, alcanzando US$23.438 millones, impulsadas por el alza de precios tradicionales (18,9%) y crecimiento de no tradicionales (19%), fortaleciendo la balanza comercial y consolidando el sector exportador como motor de crecimiento. Finalmente, sicarios asesinaron a Sergio Bolaños en la Avenida Brasil, evidenciando que la inseguridad permea zonas de alta vigilancia y reflejando la impunidad de mafias organizadas, lo que urge una respuesta contundente del Estado para desmantelar estas redes criminales.

🟢Papa León XIV realiza su primera gira internacional

El papa León XIV inició su primer viaje apostólico internacional del 27 de noviembre al 2 de diciembre, visitando Turquía y Líbano tras asumir el pontificado en mayo. En Estambul cumplió ritos históricos: oró en la catedral armenia y participó en liturgia ortodoxa con el patriarca Bartolomé, en conmemoración por los 1.700 años del Concilio de Nicea. En Beirut, fue recibido con honores presidenciales por Joseph Aoun y Nawaf Salam, y visitó zonas devastadas por explosiones y guerras.

🟢Exportaciones al alza

El BCR informó que las exportaciones crecieron 13,5% en el tercer trimestre del 2025, alcanzando US$23.438 millones. Este desempeño se explicó por el alza de precios de productos tradicionales (18,9%) y el notable crecimiento de volúmenes de no tradicionales ( 19%), especialmente agropecuario ( 35,5%) y pesquero ( 30,5%). Esta expansión fortalece la balanza comercial, genera ingresos, dinamiza la economía y consolida el sector exportador como motor de crecimiento sostenido, impulsando el empleo y la inversión.

🔴A sangre fría

Sicarios asesinaron a balazos a Sergio Bolaños en plena Avenida Brasil, a pocas cuadras de la casa del presidente José Jerí, dejando 15 casquillos en la escena. El ataque ocurrió pese al estado de emergencia, evidenciando que la inseguridad permea incluso zonas de alta vigilancia. Lamentablemente, este crimen refleja la impunidad con que operan mafias organizadas, cuyo poder desafía las capacidades de las autoridades. Urge respuesta contundente del Estado que desmantele estas redes criminales y restablezca el orden.