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Papa León XIV se reunirá con jóvenes en el Estadio Nacional, denuncian agresión en Maranguita y El Niño retrasará la recuperación económica

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 9 de octubre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    (EFE/EPA/VATICAN MEDIA).
    (EFE/EPA/VATICAN MEDIA).

    En el Semáforo de este viernes 9 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el cardenal Carlos Castillo confirmó que el papa León XIV se reunirá con los jóvenes el 12 de noviembre en el Estadio Nacional. Segundo, alarma una nueva agresión en Maranguita contra un adolescente implicado en el caso del Liceo Naval, lo que exige a las autoridades esclarecer los hechos y aplicar sanciones. Finalmente, BBVA Research advirtió que El Niño retrasaría la recuperación económica del país hasta fines del 2027, reduciendo su proyección de crecimiento a 2,9% por la fuerte caída en la pesca y el agro.

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