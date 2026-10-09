Papa León XIV se reunirá con jóvenes en el Estadio Nacional, denuncian agresión en Maranguita y El Niño retrasará la recuperación económica

En el Semáforo de este viernes 9 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el cardenal Carlos Castillo confirmó que el papa León XIV se reunirá con los jóvenes el 12 de noviembre en el Estadio Nacional. Segundo, alarma una nueva agresión en Maranguita contra un adolescente implicado en el caso del Liceo Naval, lo que exige a las autoridades esclarecer los hechos y aplicar sanciones. Finalmente, BBVA Research advirtió que El Niño retrasaría la recuperación económica del país hasta fines del 2027, reduciendo su proyección de crecimiento a 2,9% por la fuerte caída en la pesca y el agro.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢CONFIRMADO PUNTO DE ENCUENTRO CON EL PAPA LEÓN XIV Y LOS JÓVENES PERUANOS

Se avanza con los preparativos de la visita del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre. El cardenal Carlos Castillo confirmó que el encuentro con los jóvenes se realizará el jueves 12 en el Estadio Nacional, donde se prepara una coreografía y la participación de los asistentes. La actividad será uno de los principales momentos de la agenda del pontífice y representa una oportunidad para que los jóvenes dialoguen y compartan sus expectativas. Pero principalmente será una experiencia de cara al mundo.

🔴ADOLESCENTES EXPUESTOS DENTRO Y FUERA DEL SISTEMA JUVENIL

Es terrible la nueva denuncia contra uno de los adolescentes involucrados en el caso del Liceo Naval de San Borja, esta vez por una presunta agresión cometida al interior del centro juvenil Maranguita. Hoy se realizará una audiencia en la que esperamos que comiencen a esclarecerse las responsabilidades. La gravedad de estos hechos exige respuestas contundentes: que se conozca toda la verdad, que no haya impunidad y que los responsables reciban las sanciones que correspondan.

🔴RETRASO DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA FRENTE A EL NIÑO

El impacto previsto del fenómeno de El Niño retrasaría la recuperación económica del Perú hasta la segunda mitad del 2027. BBVA Research recortó a 2,9% su proyección de crecimiento para este año y el próximo, debido al mayor daño climático. La pesca caería 34,7% y el agro 2,8% en el 2026, mientras la inflación cerraría en 4,9%. El escenario evidencia que los efectos climáticos trascienden sectores productivos y podrían afectar empleo, precios, infraestructura y cuentas fiscales, complicando la recuperación.