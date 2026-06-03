Papa León XIV visitará Perú en noviembre; Poder Judicial condena a culpable de atropello; Congreso solo amonesta a Alcarraz por amenazar a periodista

En el Semáforo de este miércoles 3 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el papa León XIV visitaría el Perú en noviembre y recorrería Chiclayo, Lima y quizá la Amazonía. Segundo, la justicia de Trujillo condenó a prisión efectiva y al pago de una reparación civil a Maricsa Alfaro por atropellar y matar en estado de ebriedad al vigilante Juan Martínez. Finalmente, la Comisión de Ética solo impuso una amonestación pública a Kira Alcarraz por amenazar a una periodista, en un caso que vuelve a reflejar el blindaje del Congreso.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 La visita del papa León XIV al Perú

La llegada del papa León XIV al Perú se concretará este año y ya tiene una fecha estimada para la alegría de los peruanos. El canciller Carlos Pareja señaló que, aunque no hay una fecha exacta, será antes de fin de año, “noviembre probablemente”. El Sumo Pontífice no solo visitará el Perú, sino otros dos países de la región, según el ministro, quien a su vez espera que en nuestro país esté al menos tres días porque quiere visitar tres lugares. “Serían Chiclayo [donde vivió y trabajó], Lima y [...] quizá la Amazonía”.

🔴 Cárcel efectiva para mujer que mató a vigilante

Un juzgado de flagrancia de Trujillo condenó a cuatro años, seis meses y 26 días de prisión efectiva a Maricsa Alfaro, quien en abril pasado atropelló y mató al vigilante Juan Martínez en esa ciudad. También deberá pagar S/329.280 de reparación civil en favor de los deudos de la víctima. Como mostró un video, Alfaro embistió a Martínez con su camioneta cuando cuidaba una calle. Según la policía, ella conducía con su licencia vencida y en estado de ebriedad. En un inicio, Alfaro había quedado libre.

🔴 Solo una amonestación para Kira Alcarraz

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por mayoría un informe que solo recomienda sancionar con una amonestación pública a Kira Alcarraz por amenazar a una periodista en el 2025, a la que le dijo: “Si estuviera alterada, tenlo por seguro que te estamparía contra la pared, pero como no estoy alterada sigues viva”. El informe señala que “se trató de una reacción verbal desafortunada en su forma”. Alcarraz ha protagonizado varios escándalos, y esta amonestación más parece otro ‘blindaje’ del Congreso.