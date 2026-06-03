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Papa León XIV visitará Perú en noviembre; Poder Judicial condena a culpable de atropello; Congreso solo amonesta a Alcarraz por amenazar a periodista

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 3 de junio.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    El papa León XIV gesticula mientras habla durante una audiencia con miembros de la Renovación Carismática Católica en el Aula Pablo VI del Vaticano, el 30 de mayo de 2026. (TIZIANA FABI / AFP)
    El papa León XIV gesticula mientras habla durante una audiencia con miembros de la Renovación Carismática Católica en el Aula Pablo VI del Vaticano, el 30 de mayo de 2026. (TIZIANA FABI / AFP)
    / TIZIANA FABI

    En el Semáforo de este miércoles 3 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el papa León XIV visitaría el Perú en noviembre y recorrería Chiclayo, Lima y quizá la Amazonía. Segundo, la justicia de Trujillo condenó a prisión efectiva y al pago de una reparación civil a Maricsa Alfaro por atropellar y matar en estado de ebriedad al vigilante Juan Martínez. Finalmente, la Comisión de Ética solo impuso una amonestación pública a Kira Alcarraz por amenazar a una periodista, en un caso que vuelve a reflejar el blindaje del Congreso.

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