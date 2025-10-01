En el Semáforo de este martes 30 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el equipo peruano logró su segunda medalla en el Mundial de Paratletismo. Melissa Baldera obtuvo bronce en 400 metros T11 y Neri Mamani oro en 1.500 metros. Segundo, uno de cada tres latinoamericanos vive en pobreza según el CAF. Finalmente, el tráfico en la Vía Expresa Sur es caótico en horas punta desde su habilitación.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢Nueva medalla para el Perú en el Mundial

El equipo peruano que participa en el Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi (India) logró su segunda medalla en el certamen. Melissa Baldera, con su guía Edert Yllescas, obtuvo la presea de bronce en los 400 metros T11. El domingo pasado, Neri Mamani ganó la medalla de oro en los 1.500 metros T11 con su guía Aldo Cusi, la primera presea que Perú lograba en un mundial de paratletismo. Además de ellas, en el equipo nacional también están Kenny Pacheco, Jesús Castillo y Rosbil Guillén.

🔴La pobreza en Latinoamérica

Un desafío en Latinoamérica es la reducción de la pobreza. Los números son alarmantes. Uno de cada tres latinoamericanos está en situación de pobreza y uno de cada diez en pobreza extrema, pese a que el PBI per cápita creció 42% desde el 2000, señaló Verónica Frisancho, gerenta de Conocimiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), durante la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo, evento que se realizó en el edificio histórico de El Comercio.

🔴El drama para cruzar la vía expresa sur

En ciertos momentos del día, el tráfico en los tramos habilitados de la nueva Vía Expresa Sur se torna caótico. Según pudo comprobar El Comercio, esta situación se da sobre todo en las horas punta. A ese problema hay que sumar el ruido y la falta de señaléticas y semaforización vial para la seguridad de peatones y choferes en algunos puntos de la vía. Desde el 22 de setiembre se habilitó la primera etapa de la obra, que comprende dos pistas principales que recorren cinco kilómetros.