El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Parlamentarismo patrimonialista

“La formalidad es tan cara y asfixiante que es muy difícil prosperar en el mercado formal. Más fácil es capturar el Estado para progresar económica y socialmente”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Max Weber acuñó el concepto “patrimonialismo” para referirse a esas monarquías absolutas en las que la propiedad del monarca no se distingue de la del reino. Los patrimonios del rey y del Estado se confunden. Pero también se aplica el término a contextos actuales en los que la autoridad maneja los bienes públicos como si fueran propios, y los usa para beneficiarse a sí misma y a familiares, allegados o partidarios (nepotismo, clientelismo, corrupción). Es lo que se llama también “captura” del Estado.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.